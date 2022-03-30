https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780849309.html

Британия выведет своих судей из высшего апелляционного суда Гонконга

Британия выведет своих судей из высшего апелляционного суда Гонконга - РИА Новости, 30.03.2022

Британия выведет своих судей из высшего апелляционного суда Гонконга

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала решение вывести британских судей из суда последней апелляционной инстанции Гонконга в связи с... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:08

2022-03-30T13:08

2022-03-30T13:13

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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала решение вывести британских судей из суда последней апелляционной инстанции Гонконга в связи с принятием Китая закона о национальной безопасности, сообщило внешнеполитическое ведомство Британии.Решение было принято после консультаций с председателем Верховного суда, вице-премьером и лорд-канцлером (верховным судьей – ред.)."Министр иностранных дел поддерживает вывод служащих британских судей из суда последней апелляционной инстанции Гонконга. После обсуждения с председателем Верховного суда, вице-премьером и лорд-канцлером было принято решение, что действующим британским судьям больше неразумно заседать в высшем суде Гонконга", - говорится в заявлении.Отмечается, что британские судьи играли важную роль в судебной системе Гонконга на протяжении многих лет, однако после принятия закона о национальной безопасности в 2020 году, Китай использует этот законопроект "для подрыва фундаментальных прав и свобод человека в Гонконге".МИД Британии считает, что закон о национальной безопасности нарушает высокую степень автономии исполнительной и судебной власти, а также авторитет независимого суда, которые предусмотрены в Совместной декларации."Верховный суд Великобритании продолжает внимательно оценивать ситуацию в Гонконге вместе с правительством Великобритании. По мере того, как дела в рамках закона о национальной безопасности поступают в суды – и мы видим масштабные негативные последствия закона, для правительства Британии становится все более несостоятельным поддерживать действующих британских судей, заседающих в апелляционном суде последней инстанции Гонконга", - поясняет британский МИД.Власти Китая для предотвращения беспорядков ранее приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777551698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, гонконг, великобритания