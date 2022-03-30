https://ria.ru/20220330/ugol-1780862622.html

Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт

Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт - РИА Новости, 30.03.2022

Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт

Крупные игроки угольного рынка, такие как Австралия и Колумбия, смогут заместить российский уголь для Польши, но это спровоцирует рост издержек и, как... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:57

2022-03-30T13:57

2022-03-30T14:02

польша

россия

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матеуш моравецкий

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колумбия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупные игроки угольного рынка, такие как Австралия и Колумбия, смогут заместить российский уголь для Польши, но это спровоцирует рост издержек и, как следствие, удорожание угля для польских потребителей, заявил РИА новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее в среду заявил, что Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, а в общем от импорта российских энергоносителей - до конца этого года."В случае законодательного запрета импорта российского угля польские потребители будут вынуждены искать альтернативных поставщиков, которыми могут выступить Австралия, Колумбия или иные крупные игроки на мировом рынке. Это вызовет рост транспортных издержек и удорожание угля для потребителей в Польше", - заявил Амирагян.Аналитик ЦСР напомнил, что в 2021 году объем импорта угля в Польшу из России составил 7,7 миллиона тонн, что на 22% нижу уровня кризисного 2020 года и на 30% ниже уровня 2019 года. "Доля российского угля в потреблении Польши снижается, на 2021 год оценивалась в 6-7%, хотя в отдельные годы доходила до 10%", - добавил эксперт."Необходимо также отметить, что в последние годы в Польше активно развиваются мощности возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции), что постепенно снижает зависимость страны от угольной генерации, а потребление угля снижается", - напомнил Амирагян.Он также отметил, что хоть польский рынок для российского угля является одним из основных в Европе, доля страны в суммарных поставках невелика. "По данным ФТС России, в 2021 году Россия экспортировала 210,6 миллиона тонн угля, из которых лишь 3,7% пришлось на Польшу. В связи с этим отказ от закупок со стороны Польши не должен сильно ударить по российским поставщикам, а объемы могут быть распределены между другими потребителями", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20220330/polsha-1780819299.html

https://ria.ru/20220330/eksport-1780849145.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, россия, европа, экономика, матеуш моравецкий, австралия, колумбия, в мире