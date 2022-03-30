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Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт - РИА Новости, 30.03.2022
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Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт
Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт - РИА Новости, 30.03.2022
Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт
Крупные игроки угольного рынка, такие как Австралия и Колумбия, смогут заместить российский уголь для Польши, но это спровоцирует рост издержек и, как... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:57
2022-03-30T14:02
польша
россия
европа
экономика
матеуш моравецкий
австралия
колумбия
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупные игроки угольного рынка, такие как Австралия и Колумбия, смогут заместить российский уголь для Польши, но это спровоцирует рост издержек и, как следствие, удорожание угля для польских потребителей, заявил РИА новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее в среду заявил, что Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, а в общем от импорта российских энергоносителей - до конца этого года."В случае законодательного запрета импорта российского угля польские потребители будут вынуждены искать альтернативных поставщиков, которыми могут выступить Австралия, Колумбия или иные крупные игроки на мировом рынке. Это вызовет рост транспортных издержек и удорожание угля для потребителей в Польше", - заявил Амирагян.Аналитик ЦСР напомнил, что в 2021 году объем импорта угля в Польшу из России составил 7,7 миллиона тонн, что на 22% нижу уровня кризисного 2020 года и на 30% ниже уровня 2019 года. "Доля российского угля в потреблении Польши снижается, на 2021 год оценивалась в 6-7%, хотя в отдельные годы доходила до 10%", - добавил эксперт."Необходимо также отметить, что в последние годы в Польше активно развиваются мощности возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции), что постепенно снижает зависимость страны от угольной генерации, а потребление угля снижается", - напомнил Амирагян.Он также отметил, что хоть польский рынок для российского угля является одним из основных в Европе, доля страны в суммарных поставках невелика. "По данным ФТС России, в 2021 году Россия экспортировала 210,6 миллиона тонн угля, из которых лишь 3,7% пришлось на Польшу. В связи с этим отказ от закупок со стороны Польши не должен сильно ударить по российским поставщикам, а объемы могут быть распределены между другими потребителями", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20220330/polsha-1780819299.html
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польша, россия, европа, экономика, матеуш моравецкий, австралия, колумбия, в мире
13:57 30.03.2022 (обновлено: 14:02 30.03.2022)
 
Польша может заместить уголь из России, но это будет дороже, заявил эксперт

Экономист Амирагян: Австралия и Колумбия могут заместить Польше уголь, но это будет дороже

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупные игроки угольного рынка, такие как Австралия и Колумбия, смогут заместить российский уголь для Польши, но это спровоцирует рост издержек и, как следствие, удорожание угля для польских потребителей, заявил РИА новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Александр Амирагян.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее в среду заявил, что Польша полностью откажется от российского угля в апреле или мае, а в общем от импорта российских энергоносителей - до конца этого года.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Польша до конца года откажется от импорта российских энергоносителей
"В случае законодательного запрета импорта российского угля польские потребители будут вынуждены искать альтернативных поставщиков, которыми могут выступить Австралия, Колумбия или иные крупные игроки на мировом рынке. Это вызовет рост транспортных издержек и удорожание угля для потребителей в Польше", - заявил Амирагян.
Аналитик ЦСР напомнил, что в 2021 году объем импорта угля в Польшу из России составил 7,7 миллиона тонн, что на 22% нижу уровня кризисного 2020 года и на 30% ниже уровня 2019 года. "Доля российского угля в потреблении Польши снижается, на 2021 год оценивалась в 6-7%, хотя в отдельные годы доходила до 10%", - добавил эксперт.
"Необходимо также отметить, что в последние годы в Польше активно развиваются мощности возобновляемых источников энергии (солнечные и ветровые электростанции), что постепенно снижает зависимость страны от угольной генерации, а потребление угля снижается", - напомнил Амирагян.
Он также отметил, что хоть польский рынок для российского угля является одним из основных в Европе, доля страны в суммарных поставках невелика. "По данным ФТС России, в 2021 году Россия экспортировала 210,6 миллиона тонн угля, из которых лишь 3,7% пришлось на Польшу. В связи с этим отказ от закупок со стороны Польши не должен сильно ударить по российским поставщикам, а объемы могут быть распределены между другими потребителями", - резюмировал эксперт.
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