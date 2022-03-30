https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780853229.html

Украинские учебники отбирают право гордиться общей историей, считают в ГД

Украинские учебники отбирают право гордиться общей историей, считают в ГД - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские учебники отбирают право гордиться общей историей, считают в ГД

Дети, выросшие на украинских учебниках не имеют возможности гордиться общей с Россией историей, в них не содержится информация о совместных достижениях в науке, РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:23

2022-03-30T13:23

2022-03-30T13:23

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образование - общество

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дети, выросшие на украинских учебниках не имеют возможности гордиться общей с Россией историей, в них не содержится информация о совместных достижениях в науке, военных подвигах, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова."Ребята, которые учились по этим учебникам, они, конечно, не имеют даже такой возможности знать, что они могут гордиться подвигами своих великих предков нашей общей истории, нашей общей Победы, что Юрий Гагарин - наш космонавт, что они были в составе Советского Союза в тот момент - это тоже их гордость", - сказала она на пресс-конференции, посвящённой обсуждению содержания учебников, найденных в школах на освобождённых территориях Украины. Депутат добавила, что в украинских учебниках нет ни слова о том, "что есть такое понятие, как Великая Отечественная война" - "есть только понятие "Вторая мировая".Парламентарий выразила уверенность, что профильное ведомство возьмёт на контроль работу с детьми, и добавила, что в такую воспитательную работу должны включиться и общественники.

https://ria.ru/20220324/donbass-1779853804.html

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Кирилл Волков

общество, образование - общество, украина, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр