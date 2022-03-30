https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780937853.html

ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов

ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов - РИА Новости, 30.03.2022

ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов

Российские боевые самолёты и беспилотники за сутки поразили 69 военных объектов Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:13

2022-03-30T18:13

2022-03-30T18:13

обострение ситуации в днр и лнр

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские боевые самолёты и беспилотники за сутки поразили 69 военных объектов Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники", - сказал он.Конашенков отметил, что всего с начала проведения спецоперации на Украине российской армией уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 БЛА, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок РСЗО, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220330/ukraina-1780818450.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, воздушно-космические силы россии