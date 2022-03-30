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ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780937853.html
ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов
ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов - РИА Новости, 30.03.2022
ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов
Российские боевые самолёты и беспилотники за сутки поразили 69 военных объектов Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:13
2022-03-30T18:13
обострение ситуации в днр и лнр
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские боевые самолёты и беспилотники за сутки поразили 69 военных объектов Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники", - сказал он.Конашенков отметил, что всего с начала проведения спецоперации на Украине российской армией уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 БЛА, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок РСЗО, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники.
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украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, воздушно-космические силы россии
18:13 30.03.2022
 
ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов

Минобороны: ВКС России за сутки поразили 69 украинских военных объектов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР.
Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР. - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР.. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские боевые самолёты и беспилотники за сутки поразили 69 военных объектов Украины, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники", - сказал он.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 11:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За время спецоперации уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов ВСУ
Конашенков отметил, что всего с начала проведения спецоперации на Украине российской армией уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 БЛА, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок РСЗО, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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