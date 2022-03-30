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Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами - РИА Новости, 30.03.2022
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Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами
Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами - РИА Новости, 30.03.2022
Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами
Россия работает над установлением контактов с любыми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:40
2022-03-30T17:17
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия работает над установлением контактов с любыми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никаких новостей здесь, по поводу нашей стабильной и давней политики установления всестороннего статического партнерства с Китаем, это просто очередной шаг", - прокомментировал он в эфире канала RT недавнюю встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой.По его словам, Россия также "работает над развитием связей практических и политических с каждой страной, которая заинтересована в таком сотрудничестве с Россией".
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россия
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, китай
16:40 30.03.2022 (обновлено: 17:17 30.03.2022)
 
Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами

Замглавы МИД Рябков: Россия ищет контакты с заинтересованными в сотрудничестве странами

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия работает над установлением контактов с любыми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никаких новостей здесь, по поводу нашей стабильной и давней политики установления всестороннего статического партнерства с Китаем, это просто очередной шаг", - прокомментировал он в эфире канала RT недавнюю встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой.
По его словам, Россия также "работает над развитием связей практических и политических с каждой страной, которая заинтересована в таком сотрудничестве с Россией".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 14:54
Главы МИД России и Ирана договорились укреплять сотрудничество
 
Сергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияКитай
 
 
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