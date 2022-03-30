https://ria.ru/20220330/sotrudnichestvo-1780911390.html

Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами

Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами - РИА Новости, 30.03.2022

Рябков рассказал о работе с заинтересованными в сотрудничестве странами

Россия работает над установлением контактов с любыми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:40

2022-03-30T16:40

2022-03-30T17:17

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия работает над установлением контактов с любыми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Никаких новостей здесь, по поводу нашей стабильной и давней политики установления всестороннего статического партнерства с Китаем, это просто очередной шаг", - прокомментировал он в эфире канала RT недавнюю встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой.По его словам, Россия также "работает над развитием связей практических и политических с каждой страной, которая заинтересована в таком сотрудничестве с Россией".

https://ria.ru/20220330/iran-1780876656.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, китай