https://ria.ru/20220330/shkola-1780904118.html

Sputnik присоединился к Школе журналистики БРИКС

Sputnik присоединился к Школе журналистики БРИКС - РИА Новости, 30.03.2022

Sputnik присоединился к Школе журналистики БРИКС

Международное информационное агентство и радио Sputnik присоединилось к Школе журналистики стран БРИКС, первый модуль завершился в понедельник. В нем приняли... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:15

2022-03-30T16:15

2022-03-30T16:15

sputnik

брикс

москва

технологии

бразилия

китай

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik присоединилось к Школе журналистики стран БРИКС, первый модуль завершился в понедельник. В нем приняли участие журналисты из крупнейших СМИ стран БРИКС, в том числе информационного агентства CMA (Бразилия), газеты The Hindu (Индия), газеты China Daily, телеканала CGTN (Китай) и Independent Media (ЮАР). Координатором мероприятия выступило информационное агентство "Синьхуа".Проект проводился с декабря 2021 года по март 2022 года и включал в себя лекции от медиапрофессионалов СМИ, членов-президиума БРИКС и других экспертов. Среди тем: подкасты, работа с видео, журналистика данных, привлечение траффика, спортивная журналистика и Олимпийские игры, социальные сети и феномен фейкньюз.Одним из лекторов проекта стал советник медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, Олег Дмитриев. По завершении мероприятия он отметил: "Школа журналистики БРИКС – это уникальный преподавательский и журналистский опыт. Впервые я записал две часовые лекции на английском языке – как выбрать угол подачи и работать с подкастами. И что самое интересное - отклики из разных стран мира. Люди не только отвечали на мои теоретические вопросы, но и приводили свои примеры, - то, как они это понимают и рассматривают эти темы. Такая журналистская солидарность – блестящая возможность быть вместе, потому что в современном мире западная журналистика вводит себя в ранг культа и не прислушивается к голосам из других стран. В этом проекте все было иначе, и я благодарен за эту возможность".Онлайн-школа журналистики БРИКС стала новым направлением работы Медиафорума БРИКС, созданного в 2015 году. Sputnik – один из членов президиума форума вместе с информационным агентством Синьхуа, информационным агентством CMA, медиагруппой Independent и газетой The Hindu.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20220317/onlayn-vstrecha-1778643725.html

https://ria.ru/20220329/proekt-1780744361.html

москва

бразилия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, брикс, москва, технологии, бразилия, китай