16:28 30.03.2022 (обновлено: 16:53 30.03.2022)
ЕС изучает возможность ужесточения санкций против России, сообщают СМИ
WSJ: Евросоюз изучает возможность ужесточения санкций против России в ближайшие дни
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность ужесточения санкций против России в ближайшие дни, в том числе планирует ввести новые санкции против банков РФ, семей бизнесменов, а также усилить ограничения в области использования криптовалюты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Европейские страны, которые намерены ужесточить санкции против России, рассматривают введение (санкций - ред.) против большего количества банков, расширение сети для включения новых членов семей олигархов и усиление ограничений по использованию криптовалют для обхода финансовых ограничений в ближайшие дни в рамках нового пакета мер", - пишет газета.
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Как отмечает газета, предложение о введении новых санкций может быть объявлено на следующей неделе.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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