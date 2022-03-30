https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780907984.html

ЕС изучает возможность ужесточения санкций против России, сообщают СМИ

ЕС изучает возможность ужесточения санкций против России, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.03.2022

ЕС изучает возможность ужесточения санкций против России, сообщают СМИ

Евросоюз изучает возможность ужесточения санкций против России в ближайшие дни, в том числе планирует ввести новые санкции против банков РФ, семей бизнесменов,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:28

2022-03-30T16:28

2022-03-30T16:53

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность ужесточения санкций против России в ближайшие дни, в том числе планирует ввести новые санкции против банков РФ, семей бизнесменов, а также усилить ограничения в области использования криптовалюты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Европейские страны, которые намерены ужесточить санкции против России, рассматривают введение (санкций - ред.) против большего количества банков, расширение сети для включения новых членов семей олигархов и усиление ограничений по использованию криптовалют для обхода финансовых ограничений в ближайшие дни в рамках нового пакета мер", - пишет газета.Как отмечает газета, предложение о введении новых санкций может быть объявлено на следующей неделе.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220329/gaz-1780503413.html

https://ria.ru/20220330/nadezhda-1780757689.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире