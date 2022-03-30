https://ria.ru/20220330/sakhar-1780892384.html
ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России
ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России - РИА Новости, 30.03.2022
ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России
ФАС России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:34
2022-03-30T15:34
2022-03-30T15:34
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ФАС России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен, сообщает ведомство."Проверочные мероприятия проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея", ООО "Сударушка", - говорится в сообщении.Уточняется, что внеплановые проверки проводятся также в связи с сокращением сахара в торговых сетях.Служба в рамках проверки произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Также, ведомство проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли, и в случае наличия нарушений, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.Сообщается, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.Ранее ФАС провела внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей сахара.
https://ria.ru/20220330/tseny-1780790931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, россия
ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России
ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России из-за роста цен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
ФАС России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен, сообщает
ведомство.
"Проверочные мероприятия проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея", ООО "Сударушка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что внеплановые проверки проводятся также в связи с сокращением сахара в торговых сетях.
Служба в рамках проверки произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Также, ведомство проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли, и в случае наличия нарушений, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
Сообщается, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.
Ранее ФАС
провела внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей сахара.