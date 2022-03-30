https://ria.ru/20220330/sakhar-1780892384.html

ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России

ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России - РИА Новости, 30.03.2022

ФАС проводит проверку пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России

ФАС России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:34

2022-03-30T15:34

2022-03-30T15:34

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503891_0:295:3082:2028_1920x0_80_0_0_786af30a0e3f17ad33f11c379f984dde.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ФАС России проводит антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в связи с резким ростом цен, сообщает ведомство."Проверочные мероприятия проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея", ООО "Сударушка", - говорится в сообщении.Уточняется, что внеплановые проверки проводятся также в связи с сокращением сахара в торговых сетях.Служба в рамках проверки произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Также, ведомство проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли, и в случае наличия нарушений, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.Сообщается, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.Ранее ФАС провела внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей сахара.

https://ria.ru/20220330/tseny-1780790931.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, россия