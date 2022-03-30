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Москалькова назвала недопустимым удержание сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/rosatom-1780888023.html
Москалькова назвала недопустимым удержание сотрудников "Росатома"
Москалькова назвала недопустимым удержание сотрудников "Росатома" - РИА Новости, 30.03.2022
Москалькова назвала недопустимым удержание сотрудников "Росатома"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение от Росатома об удержании украинской стороной гражданских сотрудников РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:24
2022-03-30T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ровенская аэс
татьяна москалькова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение от Росатома об удержании украинской стороной гражданских сотрудников предприятия, а также об удержании моряков на судоремонтном заводе на Украине, что является недопустимым. Как уточнила пресс-служба омбудсмена, на судах Омский, Азов-Конкорд и Волго-Балт предварительно удерживаются 35 гражданских моряков."Сегодня ко мне обратился Росатом о том, что гражданские сотрудники Росатома удерживаются ВСУ абсолютно незаконно, обратились семьи моряков из города Измаил, которым не дают возможность покинуть судоремонтный завод, куда они прибыли на торговом судне, чтобы произвести ремонт. Это абсолютно недопустимо. Я веду по этому поводу диалог", - сказала Москалькова в эфире радиостанции Sputnik.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева освобождения четырех сотрудников дочернего предприятия "Росатома". В соответствии с контрактными обязательствами они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС и больше месяца удерживаются украинской стороной, напомнила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/video-1780163964.html
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в мире, россия, украина, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ровенская аэс, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр
15:24 30.03.2022 (обновлено: 16:40 30.03.2022)
 
Москалькова назвала недопустимым удержание сотрудников "Росатома"

Омбудсмен Москалькова назвала недопустимым удержание сотрудников "Росатома" на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение от Росатома об удержании украинской стороной гражданских сотрудников предприятия, а также об удержании моряков на судоремонтном заводе на Украине, что является недопустимым. Как уточнила пресс-служба омбудсмена, на судах Омский, Азов-Конкорд и Волго-Балт предварительно удерживаются 35 гражданских моряков.
"Сегодня ко мне обратился Росатом о том, что гражданские сотрудники Росатома удерживаются ВСУ абсолютно незаконно, обратились семьи моряков из города Измаил, которым не дают возможность покинуть судоремонтный завод, куда они прибыли на торговом судне, чтобы произвести ремонт. Это абсолютно недопустимо. Я веду по этому поводу диалог", - сказала Москалькова в эфире радиостанции Sputnik.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 20:00
"Росатом" назвал видео с антироссийскими заявлениями сотрудников монтажом
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева освобождения четырех сотрудников дочернего предприятия "Росатома". В соответствии с контрактными обязательствами они доставили специальный груз на Ровенскую АЭС и больше месяца удерживаются украинской стороной, напомнила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:18
СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ровенская АЭСТатьяна МоскальковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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