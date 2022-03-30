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Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану - РИА Новости, 30.03.2022
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Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану
Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану - РИА Новости, 30.03.2022
Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану
Великобритания выделит дополнительные 286 миллионов фунтов стерлингов в качестве чрезвычайной помощи для Афганистана, говорится в сообщении британского МИД в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T02:10
2022-03-30T02:10
в мире
афганистан
великобритания
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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Великобритания выделит дополнительные 286 миллионов фунтов стерлингов в качестве чрезвычайной помощи для Афганистана, говорится в сообщении британского МИД в преддверии международной конференции по объявлению взносов в поддержку гуманитарного призыва ООН.По оценкам ООН, около 10 миллионов детей в Афганистане срочно нуждаются в гуманитарной помощи.Наряду с гуманитарной помощью, финансирование Великобритании будет поддерживать улучшение доступа к медицинскому обслуживанию и помощь фермерам в преодолении последствий засухи.Отмечается, что новое финансирование Великобритании будет направляться через партнеров ООН и доверенные НПО, никакое финансирование не будет направляться непосредственно "Талибану"*. Великобритания ранее удвоила помощь Афганистану в 2021-22 финансовом году до 286 миллионов фунтов стерлингов.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, великобритания
02:10 30.03.2022
 
Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану

Британия выделит еще 286 миллионов фунтов стерлингов для гуманитарной помощи Афганистану

© AP Photo / Hussein MallaАфганские мальчики смотрят через забор на раздачу гуманитарной помощи нуждающимся семьям в Кабуле
Афганские мальчики смотрят через забор на раздачу гуманитарной помощи нуждающимся семьям в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Афганские мальчики смотрят через забор на раздачу гуманитарной помощи нуждающимся семьям в Кабуле
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Великобритания выделит дополнительные 286 миллионов фунтов стерлингов в качестве чрезвычайной помощи для Афганистана, говорится в сообщении британского МИД в преддверии международной конференции по объявлению взносов в поддержку гуманитарного призыва ООН.
По оценкам ООН, около 10 миллионов детей в Афганистане срочно нуждаются в гуманитарной помощи.
"Великобритания намерена выделить еще 286 миллионов фунтов стерлингов на оказание чрезвычайной британской помощи афганскому народу для обеспечения жизненно необходимого продовольствия и экстренной медицинской помощи", - отмечается в сообщении.
Наряду с гуманитарной помощью, финансирование Великобритании будет поддерживать улучшение доступа к медицинскому обслуживанию и помощь фермерам в преодолении последствий засухи.
Отмечается, что новое финансирование Великобритании будет направляться через партнеров ООН и доверенные НПО, никакое финансирование не будет направляться непосредственно "Талибану"*. Великобритания ранее удвоила помощь Афганистану в 2021-22 финансовом году до 286 миллионов фунтов стерлингов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
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