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Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану

Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану - РИА Новости, 30.03.2022

Британия выделит дополнительную гуманитарную помощь Афганистану

Великобритания выделит дополнительные 286 миллионов фунтов стерлингов в качестве чрезвычайной помощи для Афганистана, говорится в сообщении британского МИД в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T02:10

2022-03-30T02:10

2022-03-30T02:10

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ЛОНДОН, 30 мар – РИА Новости. Великобритания выделит дополнительные 286 миллионов фунтов стерлингов в качестве чрезвычайной помощи для Афганистана, говорится в сообщении британского МИД в преддверии международной конференции по объявлению взносов в поддержку гуманитарного призыва ООН.По оценкам ООН, около 10 миллионов детей в Афганистане срочно нуждаются в гуманитарной помощи.Наряду с гуманитарной помощью, финансирование Великобритании будет поддерживать улучшение доступа к медицинскому обслуживанию и помощь фермерам в преодолении последствий засухи.Отмечается, что новое финансирование Великобритании будет направляться через партнеров ООН и доверенные НПО, никакое финансирование не будет направляться непосредственно "Талибану"*. Великобритания ранее удвоила помощь Афганистану в 2021-22 финансовом году до 286 миллионов фунтов стерлингов.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан, великобритания