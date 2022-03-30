https://ria.ru/20220330/pereobuchenie-1780928181.html

Более 2 тысяч липчан пройдут переобучение в рамках нацпроекта

Более 2 тысяч липчан пройдут переобучение в рамках нацпроекта - РИА Новости, 30.03.2022

Более 2 тысяч липчан пройдут переобучение в рамках нацпроекта

Программа бесплатного переобучения стартовала в Липецкой области в рамках нацпроекта "Демография", жителям региона уже доступны более 150 образовательных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:39

2022-03-30T17:39

2022-03-30T17:39

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

демография

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ЛИПЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Программа бесплатного переобучения стартовала в Липецкой области в рамках нацпроекта "Демография", жителям региона уже доступны более 150 образовательных программ, которые подобраны с учётом потребностей работодателей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, всего откроют около 300 курсов, программа обучения займёт от полутора до трёх месяцев.Артамонов отметил, что подать заявку на переобучение можно на портале "Работа в России" или обратившись лично в центры занятости. Повысить свою квалификацию или освоить новую профессию в текущем году смогут около двух тысяч человек. Карьерные консультанты помогут с выбором курса заявителю, прежде чем направить человека на обучение, они проведут профтестирование, чтобы определить, какая программа ему точно подойдёт.

https://ria.ru/20220328/svyaz-1780485074.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты, демография