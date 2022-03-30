Более 2 тысяч липчан пройдут переобучение в рамках нацпроекта
© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиБолее 2 тысяч липчан пройдут переобучение в рамках нацпроекта
ЛИПЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Программа бесплатного переобучения стартовала в Липецкой области в рамках нацпроекта "Демография", жителям региона уже доступны более 150 образовательных программ, которые подобраны с учётом потребностей работодателей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, всего откроют около 300 курсов, программа обучения займёт от полутора до трёх месяцев.
Артамонов отметил, что подать заявку на переобучение можно на портале "Работа в России" или обратившись лично в центры занятости. Повысить свою квалификацию или освоить новую профессию в текущем году смогут около двух тысяч человек. Карьерные консультанты помогут с выбором курса заявителю, прежде чем направить человека на обучение, они проведут профтестирование, чтобы определить, какая программа ему точно подойдёт.
"Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан. Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики", - сказал Артамонов.