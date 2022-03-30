https://ria.ru/20220330/peregovory-1780963399.html

Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.03.2022

Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

ООН по-прежнему надеется на успех переговоров между РФ и Украиной, рассчитывает, что заявленное в Стамбуле будет исполнено, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:54

2022-03-30T19:54

2022-03-30T19:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

оон

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

ситуация в днр и лнр

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ООН, 30 мар – РИА Новости. ООН по-прежнему надеется на успех переговоров между РФ и Украиной, рассчитывает, что заявленное в Стамбуле будет исполнено, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы обеспокоены продолжающими поступать сообщениями о боевых действиях, в том числе в населенных зонах", - сказал Дюжаррик."Переговоры (между РФ и Украиной – ред.) ведутся, как я понимаю. Мы продолжаем упирать на то, чтобы на переговорах был достигнут успех. Надеемся, что заявления и обещания, которые мы слышали, будут реализованы "на земле", что должно означать прекращение огня", - указал он.

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, ситуация в днр и лнр