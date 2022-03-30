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Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780963399.html
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.03.2022
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
ООН по-прежнему надеется на успех переговоров между РФ и Украиной, рассчитывает, что заявленное в Стамбуле будет исполнено, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:54
2022-03-30T19:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
оон
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
ситуация в днр и лнр
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ООН, 30 мар – РИА Новости. ООН по-прежнему надеется на успех переговоров между РФ и Украиной, рассчитывает, что заявленное в Стамбуле будет исполнено, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы обеспокоены продолжающими поступать сообщениями о боевых действиях, в том числе в населенных зонах", - сказал Дюжаррик."Переговоры (между РФ и Украиной – ред.) ведутся, как я понимаю. Мы продолжаем упирать на то, чтобы на переговорах был достигнут успех. Надеемся, что заявления и обещания, которые мы слышали, будут реализованы "на земле", что должно означать прекращение огня", - указал он.
https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html
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в мире, россия, украина, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, ситуация в днр и лнр
19:54 30.03.2022
 
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

Представитель Гутерреша Дюжаррик надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик
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ООН, 30 мар – РИА Новости. ООН по-прежнему надеется на успех переговоров между РФ и Украиной, рассчитывает, что заявленное в Стамбуле будет исполнено, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы обеспокоены продолжающими поступать сообщениями о боевых действиях, в том числе в населенных зонах", - сказал Дюжаррик.
"Переговоры (между РФ и Украиной – ред.) ведутся, как я понимаю. Мы продолжаем упирать на то, чтобы на переговорах был достигнут успех. Надеемся, что заявления и обещания, которые мы слышали, будут реализованы "на земле", что должно означать прекращение огня", - указал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаООНАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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