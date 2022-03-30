https://ria.ru/20220330/peregovory-1780963399.html
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.03.2022
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
ООН по-прежнему надеется на успех переговоров между РФ и Украиной, рассчитывает, что заявленное в Стамбуле будет исполнено, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:54
2022-03-30T19:54
2022-03-30T19:54
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в мире
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украина
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антониу гутерреш
стефан дюжаррик
ситуация в днр и лнр
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ООН, 30 мар – РИА Новости. ООН по-прежнему надеется на успех переговоров между РФ и Украиной, рассчитывает, что заявленное в Стамбуле будет исполнено, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы обеспокоены продолжающими поступать сообщениями о боевых действиях, в том числе в населенных зонах", - сказал Дюжаррик."Переговоры (между РФ и Украиной – ред.) ведутся, как я понимаю. Мы продолжаем упирать на то, чтобы на переговорах был достигнут успех. Надеемся, что заявления и обещания, которые мы слышали, будут реализованы "на земле", что должно означать прекращение огня", - указал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, ситуация в днр и лнр
Офис Гутерреша надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
Представитель Гутерреша Дюжаррик надеется на успех переговоров между Россией и Украиной