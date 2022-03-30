https://ria.ru/20220330/peregovory-1780842247.html
Переговоры с Украиной вести нельзя, заявил Басурин
Переговоры с Украиной вести нельзя, заявил Басурин - РИА Новости, 30.03.2022
Переговоры с Украиной вести нельзя, заявил Басурин
Переговоры с Украиной вести нельзя, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин после обстрела Донецка украинскими военными. Ранее на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:41
2022-03-30T12:41
2022-03-30T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Переговоры с Украиной вести нельзя, сказал представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин после обстрела Донецка украинскими военными. Ранее на переговорах в Стамбуле представители Москвы и Киева обменялись предложениями по урегулированию ситуации на Украине."Мирные переговоры с Украиной вести нельзя", - сказал он в эфире Первого канала. Ранее народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что в результате обстрела жилого многоэтажного дома в Донецке семь человек пострадали, один погиб, разрушены три этажа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/peregovory-1780679551.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, украина
Переговоры с Украиной вести нельзя, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин считает, что мирные переговоры с Украиной вести нельзя