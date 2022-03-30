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Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России - РИА Новости, 30.03.2022
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Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России
Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России - РИА Новости, 30.03.2022
Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России
Соединенным Штатам стоило предлагать более серьезные вещи России, когда шел диалог по гарантиям безопасности, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T02:41
2022-03-30T02:42
россия
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Соединенным Штатам стоило предлагать более серьезные вещи России, когда шел диалог по гарантиям безопасности, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Во вторник прошло заседание Совбеза по гуманитарной ситуации на Украине. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман, участвовавшая в заседании, обвинила Россию в агрессии против Украины и указала, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном она предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности РФ, но "президент Путин избрал вторжение"."Я сама напрямую контактировала с российскими партнерами, чтобы найти мирный выход, чтобы учесть озабоченности РФ. Я сидела напротив российских партнеров и положила на стол много вариантов для снятия озабоченностей. Мы предоставили, как и НАТО, документ, содержащий весьма конкретные способы, которые позволили бы нам обоюдно решить проблемы безопасности", - сказала Шерман.В начале марта в ходе слушаний в комитете палаты представителей Шерман назвала смехотворным запрос России о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год. Она отметила, что США не могли согласиться с требованием гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые в нем состоят. При этом она тогда указала, что США предложили России "вещи, которые в интересах" РФ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220303/garantii-1776302231.html
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россия, сша, нато, в мире
02:41 30.03.2022 (обновлено: 02:42 30.03.2022)
 
Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России

Зампостпреда Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН
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ООН, 30 мар – РИА Новости. Соединенным Штатам стоило предлагать более серьезные вещи России, когда шел диалог по гарантиям безопасности, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Во вторник прошло заседание Совбеза по гуманитарной ситуации на Украине. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман, участвовавшая в заседании, обвинила Россию в агрессии против Украины и указала, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном она предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности РФ, но "президент Путин избрал вторжение".
"Я сама напрямую контактировала с российскими партнерами, чтобы найти мирный выход, чтобы учесть озабоченности РФ. Я сидела напротив российских партнеров и положила на стол много вариантов для снятия озабоченностей. Мы предоставили, как и НАТО, документ, содержащий весьма конкретные способы, которые позволили бы нам обоюдно решить проблемы безопасности", - сказала Шерман.
"Я не буду комментировать ту часть, которая касается вашего участия в переговорах. Вы, естественно, в них ориентируетесь гораздо лучше, чем я или мои коллеги. Но раз переговоры не удались, значит, наверное, вы их как-то не доработали на этом направлении. Наверное, нужно было работать лучше и предлагать более серьезные вещи. Сейчас мы имеем то, что имеем", - ответил Полянский.
В начале марта в ходе слушаний в комитете палаты представителей Шерман назвала смехотворным запрос России о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год. Она отметила, что США не могли согласиться с требованием гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые в нем состоят. При этом она тогда указала, что США предложили России "вещи, которые в интересах" РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 16:40
России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 15:08
США и их сателлиты объявили России гибридную войну, заявил Лавров
 
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