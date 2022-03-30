https://ria.ru/20220330/peregovory-1780781142.html

Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России

Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России - РИА Новости, 30.03.2022

Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России

Соединенным Штатам стоило предлагать более серьезные вещи России, когда шел диалог по гарантиям безопасности, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T02:41

2022-03-30T02:41

2022-03-30T02:42

россия

сша

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg

ООН, 30 мар – РИА Новости. Соединенным Штатам стоило предлагать более серьезные вещи России, когда шел диалог по гарантиям безопасности, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Во вторник прошло заседание Совбеза по гуманитарной ситуации на Украине. Замгоссекретаря США Уэнди Шерман, участвовавшая в заседании, обвинила Россию в агрессии против Украины и указала, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном она предлагала варианты, якобы учитывавшие обеспокоенности РФ, но "президент Путин избрал вторжение"."Я сама напрямую контактировала с российскими партнерами, чтобы найти мирный выход, чтобы учесть озабоченности РФ. Я сидела напротив российских партнеров и положила на стол много вариантов для снятия озабоченностей. Мы предоставили, как и НАТО, документ, содержащий весьма конкретные способы, которые позволили бы нам обоюдно решить проблемы безопасности", - сказала Шерман.В начале марта в ходе слушаний в комитете палаты представителей Шерман назвала смехотворным запрос России о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год. Она отметила, что США не могли согласиться с требованием гарантировать невступление Украины в НАТО и выход из альянса государств, которые в нем состоят. При этом она тогда указала, что США предложили России "вещи, которые в интересах" РФ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220303/garantii-1776302231.html

https://ria.ru/20220328/rossiya-1780482022.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, нато, в мире