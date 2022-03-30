https://ria.ru/20220330/onlayn-platforma-1780893651.html
В Подмосковье запустят единую спортивную онлайн-платформу
В Подмосковье запустят единую спортивную онлайн-платформу - РИА Новости, 30.03.2022
В Подмосковье запустят единую спортивную онлайн-платформу
В Подмосковье к маю появится единая спортивная онлайн-платформа, с помощью которой можно будет узнать о любом стадионе, ледовой арене, ФОКе, бассейне, секции и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:37
2022-03-30T15:37
2022-03-30T15:37
новости подмосковья
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общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Подмосковье к маю появится единая спортивная онлайн-платформа, с помощью которой можно будет узнать о любом стадионе, ледовой арене, ФОКе, бассейне, секции и записаться, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Новый цифровой сервис презентовали в среду на заседании рабочей группы по развитию массового спорта.По информации пресс-службы, в области - более 11 тысяч спортобъектов, 179 организаций по спортподготовке. Все они будут занесены на портал. В дальнейшем появится и мобильное приложение.На заседании губернатор сформулировал пять принципов развития массового спорта:В пресс-службе отметили, что в Подмосковье открывают школьные стадионы для свободного посещения. Из более 600 доступны уже 100. Еще 200 откроют к лету. Для жителей старшего возраста в рамках проекта "Активное долголетие", а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей действуют "добрые часы" в ФОКах.
https://ria.ru/20210826/plavanie-1747360739.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Подмосковье к маю появится единая спортивная онлайн-платформа, с помощью которой можно будет узнать о любом стадионе, ледовой арене, ФОКе, бассейне, секции и записаться, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Новый цифровой сервис презентовали в среду на заседании рабочей группы по развитию массового спорта.
"Мы начали искать способы, как сделать удобный сервис. Чтобы человек не морочил себе голову, в какой пойти бассейн, как записаться и так далее. Кроме того, так же как тренеры требуют от своих воспитанников эффективности, мы хотели бы видеть, насколько эффективно работает и сам тренер, насколько популярна его секция. Эта платформа работает при одном условии - когда ты убираешь всю "бумагу". Такой принцип мы сейчас начали активно внедрять", - сказал губернатор Подмосковья, руководитель рабочей группы Андрей Воробьев.
По информации пресс-службы, в области - более 11 тысяч спортобъектов, 179 организаций по спортподготовке. Все они будут занесены на портал. В дальнейшем появится и мобильное приложение.
На заседании губернатор сформулировал пять принципов развития массового спорта:
—доступность (спортобъект должен быть рядом с домом, приемлемым по цене или вовсе бесплатным);
— добровольность (спорт пойдет на пользу, только если человек сам проявит интерес и желание им заниматься);
—организация (необходимо вовлекать в спорт людей, проводить как можно больше мероприятий);
—информированность и маркетинг (важно без проблем находить спортклубы, секции. Нужно активнее популяризировать здоровый образ жизни);
—мотивация (занятие спортом – это стремление быть здоровым, активным, успешным).
В пресс-службе отметили, что в Подмосковье
открывают школьные стадионы для свободного посещения. Из более 600 доступны уже 100. Еще 200 откроют к лету. Для жителей старшего возраста в рамках проекта "Активное долголетие", а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей действуют "добрые часы" в ФОКах.