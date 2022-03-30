https://ria.ru/20220330/onlayn-platforma-1780893651.html

В Подмосковье запустят единую спортивную онлайн-платформу

В Подмосковье запустят единую спортивную онлайн-платформу - РИА Новости, 30.03.2022

В Подмосковье запустят единую спортивную онлайн-платформу

В Подмосковье к маю появится единая спортивная онлайн-платформа, с помощью которой можно будет узнать о любом стадионе, ледовой арене, ФОКе, бассейне, секции и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:37

2022-03-30T15:37

2022-03-30T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Подмосковье к маю появится единая спортивная онлайн-платформа, с помощью которой можно будет узнать о любом стадионе, ледовой арене, ФОКе, бассейне, секции и записаться, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Новый цифровой сервис презентовали в среду на заседании рабочей группы по развитию массового спорта.По информации пресс-службы, в области - более 11 тысяч спортобъектов, 179 организаций по спортподготовке. Все они будут занесены на портал. В дальнейшем появится и мобильное приложение.На заседании губернатор сформулировал пять принципов развития массового спорта:В пресс-службе отметили, что в Подмосковье открывают школьные стадионы для свободного посещения. Из более 600 доступны уже 100. Еще 200 откроют к лету. Для жителей старшего возраста в рамках проекта "Активное долголетие", а также для людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей действуют "добрые часы" в ФОКах.

https://ria.ru/20210826/plavanie-1747360739.html

https://ria.ru/20211208/uchastniki-1762782715.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев