https://ria.ru/20220330/obvineniya-1780825701.html

Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ

Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ - РИА Новости, 30.03.2022

Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ

Обвиненный в США в интернет-торговле похищенными личными данными Игорь Дехтярчук никогда не являлся и не является студентом Уральского федерального... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:45

2022-03-30T11:45

2022-03-30T11:45

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техас

уральский федеральный университет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Ольга Ерачина. Обвиненный в США в интернет-торговле похищенными личными данными Игорь Дехтярчук никогда не являлся и не является студентом Уральского федерального университета, сообщил вуз в ответ на запрос РИА Новости.Ранее на сайте ФБР появилась информация о том, что в США выдан федеральный ордер на арест 23-летнего россиянина Игоря Дехтярчука, обвиненного в интернет-торговле похищенными личными данными. Согласно сообщению, он "ранее был студентом в Уральском государственном университете в Екатеринбурге", а его последнее известное место проживания - город Каменск-Уральский в Свердловской области. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила РИА Новости, что возьмет под контроль эту ситуацию."Игорь Дехтярчук не являлся и не является студентом УрФУ имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина", - отмечается в документе.Минюст США 23 марта сообщил, что власти США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы. Дехтярчук включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР. Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.

https://ria.ru/20220323/obvinenie-1779549505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, техас, уральский федеральный университет, фбр