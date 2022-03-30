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Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ - РИА Новости, 30.03.2022
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Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ
Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ - РИА Новости, 30.03.2022
Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ
Обвиненный в США в интернет-торговле похищенными личными данными Игорь Дехтярчук никогда не являлся и не является студентом Уральского федерального... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:45
2022-03-30T11:45
в мире
сша
россия
техас
уральский федеральный университет
фбр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Ольга Ерачина. Обвиненный в США в интернет-торговле похищенными личными данными Игорь Дехтярчук никогда не являлся и не является студентом Уральского федерального университета, сообщил вуз в ответ на запрос РИА Новости.Ранее на сайте ФБР появилась информация о том, что в США выдан федеральный ордер на арест 23-летнего россиянина Игоря Дехтярчука, обвиненного в интернет-торговле похищенными личными данными. Согласно сообщению, он "ранее был студентом в Уральском государственном университете в Екатеринбурге", а его последнее известное место проживания - город Каменск-Уральский в Свердловской области. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила РИА Новости, что возьмет под контроль эту ситуацию."Игорь Дехтярчук не являлся и не является студентом УрФУ имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина", - отмечается в документе.Минюст США 23 марта сообщил, что власти США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы. Дехтярчук включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР. Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.
https://ria.ru/20220323/obvinenie-1779549505.html
сша
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в мире, сша, россия, техас, уральский федеральный университет, фбр
11:45 30.03.2022
 
Обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в УрФУ

В УрФУ заявили, что обвиненный в США в торговле личными данными россиянин не учился в вузе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание УрФУ в Екатеринбурге
Здание УрФУ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Здание УрФУ в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Ольга Ерачина. Обвиненный в США в интернет-торговле похищенными личными данными Игорь Дехтярчук никогда не являлся и не является студентом Уральского федерального университета, сообщил вуз в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее на сайте ФБР появилась информация о том, что в США выдан федеральный ордер на арест 23-летнего россиянина Игоря Дехтярчука, обвиненного в интернет-торговле похищенными личными данными. Согласно сообщению, он "ранее был студентом в Уральском государственном университете в Екатеринбурге", а его последнее известное место проживания - город Каменск-Уральский в Свердловской области. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила РИА Новости, что возьмет под контроль эту ситуацию.
"Игорь Дехтярчук не являлся и не является студентом УрФУ имени первого президента РФ Б. Н. Ельцина", - отмечается в документе.
Минюст США 23 марта сообщил, что власти США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы. Дехтярчук включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР. Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 02:57
США предъявили россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными данными
 
В миреСШАРоссияТехасУральский федеральный университетФБР
 
 
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