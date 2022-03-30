https://ria.ru/20220330/obstrel-1780791425.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:26
2022-03-30T08:26
2022-03-30T08:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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днр
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, город подвергся обстрелу в 08.05 и 08.15. В первый раз украинскими войсками было выпущено четыре снаряда, а во второй раз - восемь.
https://ria.ru/20220329/ogranicheniya-1780774671.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
08:26 30.03.2022 (обновлено: 08:32 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 миллиметра