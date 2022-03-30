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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/obstrel-1780791425.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:26
2022-03-30T08:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, город подвергся обстрелу в 08.05 и 08.15. В первый раз украинскими войсками было выпущено четыре снаряда, а во второй раз - восемь.
https://ria.ru/20220329/ogranicheniya-1780774671.html
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в мире, украина, днр
08:26 30.03.2022 (обновлено: 08:32 30.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка
Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожар в доме, пострадавшем от обстрелов ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, город подвергся обстрелу в 08.05 и 08.15. В первый раз украинскими войсками было выпущено четыре снаряда, а во второй раз - восемь.
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