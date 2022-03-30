https://ria.ru/20220330/obstrel-1780791425.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:26

2022-03-30T08:26

2022-03-30T08:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, город подвергся обстрелу в 08.05 и 08.15. В первый раз украинскими войсками было выпущено четыре снаряда, а во второй раз - восемь.

https://ria.ru/20220329/ogranicheniya-1780774671.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр