https://ria.ru/20220330/nikarauga-1780855750.html

Санкции против России приведут к росту цен в Никарагуа, заявил эксперт

Санкции против России приведут к росту цен в Никарагуа, заявил эксперт - РИА Новости, 30.03.2022

Санкции против России приведут к росту цен в Никарагуа, заявил эксперт

В базовой корзине Никарагуа из 53 продуктов 20% выросли в цене в результате экономических и финансовых санкций США и ЕС в отношении России, что спровоцировало... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:35

2022-03-30T13:35

2022-03-30T13:35

экономика

владимир путин

сша

россия

центральная америка

промсвязьбанк

swift

совкомбанк

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МАНАГУА, 30 мар - РИА Новости. В базовой корзине Никарагуа из 53 продуктов 20% выросли в цене в результате экономических и финансовых санкций США и ЕС в отношении России, что спровоцировало устойчивый рост цен на нефть и глобальный дефицит, сообщил РИА Новости директор Института защиты прав потребителей Indec Марвин Помарес."В результате военного конфликта между Украиной и Россией и новых санкций США три недели назад выросли цены на хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, зубную пасту, туалетную бумагу, гигиенические салфетки, дезодорант и зубные щетки", - заявил Помарес.Мониторинг стоимости потребительской корзины Indec проводила на Восточном рынке, крупнейшем торговом центре Центральной Америки, а также в супермаркетах и ​​в столицах департаментов Тихоокеанского региона, центральной и северной части Никарагуа.Рост цен, помимо импортных товаров для личной и домашней гигиены, затронул также разливное растительное масло, хлеб и курицу. Исследование при этом показало сохранение или даже снижение стоимости для пищевых продуктов, таких как сыр, яйца, фрукты, сезонные овощи, зерновые и бобовые.Рост стоимости хлеба в Никарагуа обусловлен, по словам эксперта, спекулятивными причинами - запасов пшеничной муки в центральноамериканской стране хватит на полгода. Помимо закупленных в России в 2021 году 1,74 миллиона тонн пшеницы, Никарагуа безвозмездно получила от нее еще 254 тысячи тонн.Справиться с ростом цен на топливо гражданам Никарагуа помогает правительственная субсидия, напомнил Помарес - власти компенсируют для них 70% стоимости дизтоплива и бензина. Цены на нефтепродукты в Никарагуа с января 2021 по март 2022 выросли на 109%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20220224/podderzhka-1774911078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/sanktsii-1780834755.html

сша

россия

центральная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, сша, россия, центральная америка, промсвязьбанк, swift, совкомбанк, санкции в отношении россии