16:20 30.03.2022 (обновлено: 16:34 30.03.2022)
Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму
Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших киевский режим, будет национализировано, решение примет парламент республики.
"Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет об имуществе, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.