Рейтинг@Mail.ru
Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/natsionalizatsiya-1780905595.html
Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму
Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму - РИА Новости, 30.03.2022
Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших киевский режим, будет национализировано, решение примет РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:20
2022-03-30T16:34
россия
республика крым
в мире
украина
сергей аксенов (политик)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших киевский режим, будет национализировано, решение примет парламент республики."Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, речь идет об имуществе, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/diskriminatsiya-1780755986.html
https://ria.ru/20220329/krym-1780667684.html
россия
республика крым
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, в мире, украина, сергей аксенов (политик), донбасс
16:20 30.03.2022 (обновлено: 16:34 30.03.2022)
 
Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму

Аксенов пообещал национализировать имущество украинских олигархов в Крыму

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов и политиков, поддержавших киевский режим, будет национализировано, решение примет парламент республики.
"Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 20:25
В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских на Западе
По его словам, речь идет об имуществе, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:04
Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций
 
РоссияРеспублика КрымВ миреУкраинаСергей Аксенов (политик)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала