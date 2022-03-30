https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780958989.html

В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки

В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 30.03.2022

В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки

Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные ДНР уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, захватили танк и две бронированные... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:33

2022-03-30T19:33

2022-03-30T19:34

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обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные ДНР уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, захватили танк и две бронированные машины."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, две БМП и одну бронированную машину. Захвачены один танк и две бронированные машины", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.Также отмечается, что в среду 12 членов украинских войск из двух подразделений сложили оружие и перешли на сторону республики, всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 476 представителей украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины