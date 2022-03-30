19:33 30.03.2022 (обновлено: 19:34 30.03.2022)
В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки
Народная милиция ДНР: за сутки военные республики уничтожили 24 украинских националиста
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции Донецкой народной республики
Бойцы народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные ДНР уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, захватили танк и две бронированные машины.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, две БМП и одну бронированную машину. Захвачены один танк и две бронированные машины", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.
Также отмечается, что в среду 12 членов украинских войск из двух подразделений сложили оружие и перешли на сторону республики, всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 476 представителей украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.