Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/natsionalisty-1780958989.html
В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки
В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 30.03.2022
В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные ДНР уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, захватили танк и две бронированные... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:33
2022-03-30T19:34
в мире
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777257709_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6d2e6dedbf3b10a734eae6aa4b650040.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные ДНР уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, захватили танк и две бронированные машины."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, две БМП и одну бронированную машину. Захвачены один танк и две бронированные машины", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.Также отмечается, что в среду 12 членов украинских войск из двух подразделений сложили оружие и перешли на сторону республики, всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 476 представителей украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777257709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e8de31e3e4df27cc70a76184a072398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
19:33 30.03.2022 (обновлено: 19:34 30.03.2022)
 
В ДНР заявили об уничтожении 24 украинских националистов за сутки

Народная милиция ДНР: за сутки военные республики уничтожили 24 украинских националиста

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции Донецкой народной республики
Бойцы народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток военные ДНР уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, захватили танк и две бронированные машины.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, девять огневых позиций, две БМП и одну бронированную машину. Захвачены один танк и две бронированные машины", - говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции.
Также отмечается, что в среду 12 членов украинских войск из двух подразделений сложили оружие и перешли на сторону республики, всего с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 476 представителей украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский солдат в городе Светлодарск под Донецком - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 08:00
"Они все здесь полягут". Что ждет украинскую армию в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала