Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили
Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в детсаду в Красноярске, наградили
© Фото : страница губернатора Красноярского края Александра Усса во ВКонтактеНаграждение сотрудниц красноярского детского сада №31
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Воспитательниц детсада в Красноярске, которые задержали устроившую стрельбу девушку, наградили и представят к госнаградам, сообщается на странице губернатора края в социальной сети "ВКонтакте".
По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла детский сад №31. По уточненным данным ведомства, она проникла в детсад во время сон-часа под предлогом забрать ребенка.
В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции. В среду девушка была заключена под стражу до 27 мая. На допросе она рассказала о намерении убить мальчиков в саду.
При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося девушка приходила в детсад под предлогом трудоустройства. Возбуждено дело о покушении и убийстве.
"Евгения, Наталья и Ирина – сотрудницы красноярского детского сада №31. Несколько дней назад они задержали на территории детсада вооруженную злоумышленницу… Сегодня губернатор поблагодарил молодых отважных женщин за смелость, наградил грамотами и ценными подарками и поручил представить к государственным наградам", - говорится в сообщении.
В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране учреждения. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушку не смогли допросить. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что подозреваемая придерживалась феминистских взглядов и выражала неприязнь к мужчинам.