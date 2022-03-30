https://ria.ru/20220330/nagrada-1780844190.html

Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили

Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили - РИА Новости, 30.03.2022

Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили

Воспитательниц детсада в Красноярске, которые задержали устроившую стрельбу девушку, наградили и представят к госнаградам, сообщается на странице губернатора... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:49

2022-03-30T12:49

2022-03-30T12:49

общество

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Воспитательниц детсада в Красноярске, которые задержали устроившую стрельбу девушку, наградили и представят к госнаградам, сообщается на странице губернатора края в социальной сети "ВКонтакте".По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла детский сад №31. По уточненным данным ведомства, она проникла в детсад во время сон-часа под предлогом забрать ребенка.В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции. В среду девушка была заключена под стражу до 27 мая. На допросе она рассказала о намерении убить мальчиков в саду.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося девушка приходила в детсад под предлогом трудоустройства. Возбуждено дело о покушении и убийстве.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране учреждения. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушку не смогли допросить. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что подозреваемая придерживалась феминистских взглядов и выражала неприязнь к мужчинам.

https://ria.ru/20220328/krasnoyarsk-1780520304.html

https://ria.ru/20220330/namereniya-1780787364.html

красноярск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)