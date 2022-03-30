Рейтинг@Mail.ru
Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/nagrada-1780844190.html
Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили
Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили - РИА Новости, 30.03.2022
Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили
Воспитательниц детсада в Красноярске, которые задержали устроившую стрельбу девушку, наградили и представят к госнаградам, сообщается на странице губернатора... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:49
2022-03-30T12:49
общество
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844045_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_d151c0f56d1882e5b9e2cc7b7e0e4045.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Воспитательниц детсада в Красноярске, которые задержали устроившую стрельбу девушку, наградили и представят к госнаградам, сообщается на странице губернатора края в социальной сети "ВКонтакте".По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла детский сад №31. По уточненным данным ведомства, она проникла в детсад во время сон-часа под предлогом забрать ребенка.В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции. В среду девушка была заключена под стражу до 27 мая. На допросе она рассказала о намерении убить мальчиков в саду.При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося девушка приходила в детсад под предлогом трудоустройства. Возбуждено дело о покушении и убийстве.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране учреждения. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушку не смогли допросить. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что подозреваемая придерживалась феминистских взглядов и выражала неприязнь к мужчинам.
https://ria.ru/20220328/krasnoyarsk-1780520304.html
https://ria.ru/20220330/namereniya-1780787364.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844045_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_cb7488e42d86738221905f750d2cdcc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
12:49 30.03.2022
 
Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в Красноярске, наградили

Воспитательниц, задержавших вооруженную девушку в детсаду в Красноярске, наградили

© Фото : страница губернатора Красноярского края Александра Усса во ВКонтактеНаграждение сотрудниц красноярского детского сада №31
Награждение сотрудниц красноярского детского сада №31 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : страница губернатора Красноярского края Александра Усса во ВКонтакте
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Воспитательниц детсада в Красноярске, которые задержали устроившую стрельбу девушку, наградили и представят к госнаградам, сообщается на странице губернатора края в социальной сети "ВКонтакте".
По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом из ружья застрелила его, а затем пришла детский сад №31. По уточненным данным ведомства, она проникла в детсад во время сон-часа под предлогом забрать ребенка.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 17:05
Девушка, стрелявшая в детсаду в Красноярске, до этого хотела там работать
В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку. Женщины заметили видневшееся из-под пальто ружье. Одна из воспитателей предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошел выстрел в сторону стены помещения группы. В этот момент инструктор по физической культуре повалила злоумышленницу на пол и удерживала до прибытия сотрудников полиции. В среду девушка была заключена под стражу до 27 мая. На допросе она рассказала о намерении убить мальчиков в саду.
При этом следствие установило, что за несколько дней до случившегося девушка приходила в детсад под предлогом трудоустройства. Возбуждено дело о покушении и убийстве.
"Евгения, Наталья и Ирина – сотрудницы красноярского детского сада №31. Несколько дней назад они задержали на территории детсада вооруженную злоумышленницу… Сегодня губернатор поблагодарил молодых отважных женщин за смелость, наградил грамотами и ценными подарками и поручил представить к государственным наградам", - говорится в сообщении.
В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране учреждения. Сразу после задержания из-за неадекватного состояния девушку не смогли допросить. Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что подозреваемая придерживалась феминистских взглядов и выражала неприязнь к мужчинам.
Жительница Красноярска, которая открыла стрельбу в детском саду, в зале суда во время избрания меры пресечения - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 06:59
Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей
 
ОбществоКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала