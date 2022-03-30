Рейтинг@Mail.ru
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/moskalkova-1780903207.html
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения беженцев из Донбасса, расположенный в детском оздоровительном лагере... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:14
2022-03-30T16:14
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775153718_0:2:2886:1625_1920x0_80_0_0_3779e5a29123ba56b8c97c8e279daea1.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения беженцев из Донбасса, расположенный в детском оздоровительном лагере "Звонкие голоса", и передала детям школьного возраста из ДНР и ЛНР планшеты, передает корреспондент РИА Новости.Уполномоченный побеседовала с детьми, расспросила их о родных, оставшихся в ДНР и ЛНР. Кроме того, омбудсмен предложила организовать культурную программу для детей.В ПВР были эвакуированы 408 человек, в том числе 158 детей, из них 104 ребенка школьного возраста.
https://ria.ru/20220330/pomosch-1780823703.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775153718_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_bdcf76dcdc55171598b1ddb72fc3170c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова
16:14 30.03.2022
 
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР

Омбудсмен Москалькова посетила ПВР в Подмосковье и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для жителей Донбасса
Пункт временного размещения для жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пункт временного размещения для жителей Донбасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения беженцев из Донбасса, расположенный в детском оздоровительном лагере "Звонкие голоса", и передала детям школьного возраста из ДНР и ЛНР планшеты, передает корреспондент РИА Новости.
Уполномоченный побеседовала с детьми, расспросила их о родных, оставшихся в ДНР и ЛНР. Кроме того, омбудсмен предложила организовать культурную программу для детей.
В ПВР были эвакуированы 408 человек, в том числе 158 детей, из них 104 ребенка школьного возраста.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества Ермак в Зернограде Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 11:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЦИК собрал средства на лечение 42 детей из Донбасса
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала