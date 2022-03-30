https://ria.ru/20220330/moskalkova-1780903207.html
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения беженцев из Донбасса, расположенный в детском оздоровительном лагере... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:14
2022-03-30T16:14
2022-03-30T16:14
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения беженцев из Донбасса, расположенный в детском оздоровительном лагере "Звонкие голоса", и передала детям школьного возраста из ДНР и ЛНР планшеты, передает корреспондент РИА Новости.Уполномоченный побеседовала с детьми, расспросила их о родных, оставшихся в ДНР и ЛНР. Кроме того, омбудсмен предложила организовать культурную программу для детей.В ПВР были эвакуированы 408 человек, в том числе 158 детей, из них 104 ребенка школьного возраста.
https://ria.ru/20220330/pomosch-1780823703.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова
Москалькова посетила ПВР и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР
Омбудсмен Москалькова посетила ПВР в Подмосковье и подарила планшеты детям из ДНР и ЛНР