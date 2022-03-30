https://ria.ru/20220330/mariupol-1780848239.html

Подвижек по гуманитарной операции в Мариуполе нет, заявили в Кремле

Подвижек по гуманитарной операции в Мариуполе нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 30.03.2022

Подвижек по гуманитарной операции в Мариуполе нет, заявили в Кремле

Подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:05

2022-03-30T13:05

2022-03-30T13:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

россия

франция

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Елисейский дворец констатировал по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна "на данном этапе"."Нет, пока нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли продвижения по поводу гуманитарной операции в Мариуполе.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция, украина, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр