https://ria.ru/20220330/lnr-1780934622.html

Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк

Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк - РИА Новости, 30.03.2022

Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк

Украинские нацисты несут большие потери на Северодонецком направлении, уничтожено свыше 50 боевиков, два танка, три БМП и два полевых склада вооружения, заявил... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:00

2022-03-30T18:00

2022-03-30T18:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

северодонецк

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские нацисты несут большие потери на Северодонецком направлении, уничтожено свыше 50 боевиков, два танка, три БМП и два полевых склада вооружения, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы", - сказал Конашенков. Он уточнил, что за день на этом направлении уничтожено свыше 50 нацистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.Конашенков добавил, что Вооруженные Силы Российской Федерации прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.Также идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива, рассказал официальный представитель Минобороны. Продвижение составило восемь километров, уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП и восемь автомобилей различного назначения."Подразделения Луганской народной республики продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка", - подчеркнул Конашенков.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

https://ria.ru/20220328/donbass-1780414806.html

луганская народная республика

северодонецк

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, северодонецк