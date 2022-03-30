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Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/lnr-1780934622.html
Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк
Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк - РИА Новости, 30.03.2022
Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк
Украинские нацисты несут большие потери на Северодонецком направлении, уничтожено свыше 50 боевиков, два танка, три БМП и два полевых склада вооружения, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:00
2022-03-30T18:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
северодонецк
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские нацисты несут большие потери на Северодонецком направлении, уничтожено свыше 50 боевиков, два танка, три БМП и два полевых склада вооружения, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы", - сказал Конашенков. Он уточнил, что за день на этом направлении уничтожено свыше 50 нацистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.Конашенков добавил, что Вооруженные Силы Российской Федерации прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.Также идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива, рассказал официальный представитель Минобороны. Продвижение составило восемь километров, уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП и восемь автомобилей различного назначения."Подразделения Луганской народной республики продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка", - подчеркнул Конашенков.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, северодонецк
18:00 30.03.2022 (обновлено: 18:13 30.03.2022)
 
Народная милиция ЛНР продолжает наступать на Северодонецк

Народная милиция ЛНР ведет бои за Житловку и наступает на Северодонецк

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские нацисты несут большие потери на Северодонецком направлении, уничтожено свыше 50 боевиков, два танка, три БМП и два полевых склада вооружения, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы", - сказал Конашенков. Он уточнил, что за день на этом направлении уничтожено свыше 50 нацистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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Конашенков добавил, что Вооруженные Силы Российской Федерации прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка.
Также идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива, рассказал официальный представитель Минобороны. Продвижение составило восемь километров, уничтожены до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП и восемь автомобилей различного назначения.
"Подразделения Луганской народной республики продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка", - подчеркнул Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецк
 
 
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