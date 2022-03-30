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В США запретили линчевание - РИА Новости, 30.03.2022
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В США запретили линчевание
В США запретили линчевание - РИА Новости, 30.03.2022
В США запретили линчевание
Норма, запрещающая линчевание, через сотню лет споров стала законом в США после того, как его подписал президент Джо Байден. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T00:08
2022-03-30T01:26
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Норма, запрещающая линчевание, через сотню лет споров стала законом в США после того, как его подписал президент Джо Байден.Закон получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца. В 1955 году белая женщина обвинила Тилля в приставаниях, после чего ее родственники жестоко убили его и были оправданы присяжными. Попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века. Теперь такая расправа будет преследоваться в рамках уголовного закона как преступление на почве ненависти."Почти 100 лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт - единственный темнокожий в конгрессе в то время - впервые представил закон против линчевания. Сотни подобных документов не пробились в качестве закона", - добавил Байден на церемонии подписания.
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в мире, сша
00:08 30.03.2022 (обновлено: 01:26 30.03.2022)
 
В США запретили линчевание

Президент США Байден подписал закон о запрете линчевания

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Норма, запрещающая линчевание, через сотню лет споров стала законом в США после того, как его подписал президент Джо Байден.

"Теперь это закон", - заявил Байден.

Закон получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца. В 1955 году белая женщина обвинила Тилля в приставаниях, после чего ее родственники жестоко убили его и были оправданы присяжными. Попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века. Теперь такая расправа будет преследоваться в рамках уголовного закона как преступление на почве ненависти.
"Почти 100 лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт - единственный темнокожий в конгрессе в то время - впервые представил закон против линчевания. Сотни подобных документов не пробились в качестве закона", - добавил Байден на церемонии подписания.
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