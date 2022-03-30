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Доллар по итогам торгов опустился до 84,55 рубля, евро вырос на пять копеек

Доллар по итогам торгов опустился до 84,55 рубля, евро вырос на пять копеек - РИА Новости, 30.03.2022

Доллар по итогам торгов опустился до 84,55 рубля, евро вырос на пять копеек

Рубль в среду вновь, восьмой торговый день подряд, вырос к доллару – до уровня 84,55 рубля, а к евро символически снизился - до 94,15 рубля, следует из данных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:23

2022-03-30T19:23

2022-03-30T19:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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евро

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Рубль в среду вновь, восьмой торговый день подряд, вырос к доллару – до уровня 84,55 рубля, а к евро символически снизился - до 94,15 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 70 копеек - до 84,55 рубля, евро вырос на 5 копеек - до 94,15 рубля.При этом евро максимально падал в ходе торгов среды до минимума с 23 февраля – 90,73 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московская биржа, экономика, россия, доллар, рубль, валюта, евро, динамика курсов валют