https://ria.ru/20220330/krazhi-1780808343.html
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:30
2022-03-30T10:30
2022-03-30T10:30
экономика
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, невозможно."Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности", - написал он в Телеграм-канале.
https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: невозможно доверять тем, кто крадет бизнес-активы и имущество