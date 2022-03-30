https://ria.ru/20220330/krazhi-1780808343.html

Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев

Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022

Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:30

2022-03-30T10:30

2022-03-30T10:30

экономика

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, невозможно."Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности", - написал он в Телеграм-канале.

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, дмитрий медведев, санкции в отношении россии