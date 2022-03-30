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Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
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Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:30
2022-03-30T10:30
экономика
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, невозможно."Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности", - написал он в Телеграм-канале.
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экономика, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
10:30 30.03.2022
 
Невозможно доверять тем, кто крадет чужие бизнес-активы, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: невозможно доверять тем, кто крадет бизнес-активы и имущество

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, невозможно.
"Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности", - написал он в Телеграм-канале.
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