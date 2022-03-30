https://ria.ru/20220330/koronavirus-1780846129.html

В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 30.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 11 человек, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:56

2022-03-30T12:56

2022-03-30T12:56

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 11 человек, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 414 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 212 человек.

https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, общество