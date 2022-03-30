https://ria.ru/20220330/koronavirus-1780846129.html
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 30.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 11 человек, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:56
2022-03-30T12:56
2022-03-30T12:56
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570746802_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_8fd200591c3a11871c86c134c0c9fe06.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 11 человек, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 414 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 212 человек.
https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570746802_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_da219a2d7594d0c6b1f9b2bea0286a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, общество
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 414 случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли