https://ria.ru/20220330/koronavirus-1780840908.html

В Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 30.03.2022

В Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19 за сутки

Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1165, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:38

2022-03-30T12:38

2022-03-30T12:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1165, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1165, 193 человека госпитализировано за сутки, выздоровели 1157, 21 человек умер", - говорится в сообщении.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 87 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 738 666 случаев коронавируса, выздоровели 2 543 959 человек, умерли из-за COVID 42 674 человека.

https://ria.ru/20220330/zabolevaemost-1780786984.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва