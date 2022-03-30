https://ria.ru/20220330/koronavirus-1780840908.html
В Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 30.03.2022
В Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19 за сутки
Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1165, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:38
2022-03-30T12:38
2022-03-30T12:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число новых выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 1165, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 1165, 193 человека госпитализировано за сутки, выздоровели 1157, 21 человек умер", - говорится в сообщении.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 87 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 738 666 случаев коронавируса, выздоровели 2 543 959 человек, умерли из-за COVID 42 674 человека.
https://ria.ru/20220330/zabolevaemost-1780786984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
12:38 30.03.2022 (обновлено: 12:53 30.03.2022)
В Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19 за сутки
В Москве выявили 1165 новых случаев заражения коронавирусом