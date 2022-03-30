Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке
Глава Приамурья Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке
Губернатор Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Тамбовке, сообщает правительство региона.
"Работы внутри ФОКа почти завершены, осталось благоустроить прилегающую территорию. Такой же ФОК вскоре откроем в Магдагачах, а в прошлом году аналогичный комплекс заработал в Благовещенске. Как показала практика, современный спортивный комплекс очень востребован в областном центре, где достаточно большой выбор площадок. Занятия расписаны буквально по минутам. Думаю, что для сельских жителей такие комплексы особенно необходимы", - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство региона.
Как добавил глава Приамурья, спортивная площадка в селе Тамбовка и другие строятся благодаря помощи ПАО "Газпром", новый ФОК планируют открыть 30 июня.
Всего в Приамурье запланировано строительство пяти ФОКов по программе ПАО "Газпром", два из них в Благовещенске, по одному – в Тынде, Магдагачах и Тамбовке.
Три спортивных комплекса (в Благовещенске, Магдагачах и Тамбовке) созданы по однотипному проекту – одноэтажные, с универсальными залами. Второй ФОК в Благовещенске будет иметь дополнительный зал для занятия единоборствами, а в Тынде комплекс оснастят крытым катком.
В ФОКах можно будет проводить тренировки и соревнования по различным направлениям, а также сдавать нормы ГТО.
Программа ПАО "Газпром" действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и для проведения занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.