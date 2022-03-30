https://ria.ru/20220330/kompleks-1780846256.html

Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке

Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке - РИА Новости, 30.03.2022

Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Тамбовке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:56

2022-03-30T12:56

2022-03-30T12:56

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

тында

газпром

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Тамбовке, сообщает правительство региона."Работы внутри ФОКа почти завершены, осталось благоустроить прилегающую территорию. Такой же ФОК вскоре откроем в Магдагачах, а в прошлом году аналогичный комплекс заработал в Благовещенске. Как показала практика, современный спортивный комплекс очень востребован в областном центре, где достаточно большой выбор площадок. Занятия расписаны буквально по минутам. Думаю, что для сельских жителей такие комплексы особенно необходимы", - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство региона.Как добавил глава Приамурья, спортивная площадка в селе Тамбовка и другие строятся благодаря помощи ПАО "Газпром", новый ФОК планируют открыть 30 июня.Всего в Приамурье запланировано строительство пяти ФОКов по программе ПАО "Газпром", два из них в Благовещенске, по одному – в Тынде, Магдагачах и Тамбовке.Три спортивных комплекса (в Благовещенске, Магдагачах и Тамбовке) созданы по однотипному проекту – одноэтажные, с универсальными залами. Второй ФОК в Благовещенске будет иметь дополнительный зал для занятия единоборствами, а в Тынде комплекс оснастят крытым катком.В ФОКах можно будет проводить тренировки и соревнования по различным направлениям, а также сдавать нормы ГТО.Программа ПАО "Газпром" действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и для проведения занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.

https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html

https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, тында, газпром