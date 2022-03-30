Рейтинг@Mail.ru
Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220330/kompleks-1780846256.html
Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке
Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке - РИА Новости, 30.03.2022
Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Тамбовке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:56
2022-03-30T12:56
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
тында
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_c996b3e70ebce7561042190cbd63daa0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Тамбовке, сообщает правительство региона."Работы внутри ФОКа почти завершены, осталось благоустроить прилегающую территорию. Такой же ФОК вскоре откроем в Магдагачах, а в прошлом году аналогичный комплекс заработал в Благовещенске. Как показала практика, современный спортивный комплекс очень востребован в областном центре, где достаточно большой выбор площадок. Занятия расписаны буквально по минутам. Думаю, что для сельских жителей такие комплексы особенно необходимы", - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство региона.Как добавил глава Приамурья, спортивная площадка в селе Тамбовка и другие строятся благодаря помощи ПАО "Газпром", новый ФОК планируют открыть 30 июня.Всего в Приамурье запланировано строительство пяти ФОКов по программе ПАО "Газпром", два из них в Благовещенске, по одному – в Тынде, Магдагачах и Тамбовке.Три спортивных комплекса (в Благовещенске, Магдагачах и Тамбовке) созданы по однотипному проекту – одноэтажные, с универсальными залами. Второй ФОК в Благовещенске будет иметь дополнительный зал для занятия единоборствами, а в Тынде комплекс оснастят крытым катком.В ФОКах можно будет проводить тренировки и соревнования по различным направлениям, а также сдавать нормы ГТО.Программа ПАО "Газпром" действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и для проведения занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.
https://ria.ru/20220325/lekarstva-1780091525.html
https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html
амурская область
благовещенск
тында
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216340_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_b26c98a977b6ab317fdcee501b6ca0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, тында, газпром
12:56 30.03.2022
 
Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке

Глава Приамурья Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Тамбовке

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Тамбовке, сообщает правительство региона.
"Работы внутри ФОКа почти завершены, осталось благоустроить прилегающую территорию. Такой же ФОК вскоре откроем в Магдагачах, а в прошлом году аналогичный комплекс заработал в Благовещенске. Как показала практика, современный спортивный комплекс очень востребован в областном центре, где достаточно большой выбор площадок. Занятия расписаны буквально по минутам. Думаю, что для сельских жителей такие комплексы особенно необходимы", - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство региона.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 15:50Амурская область
Власти Приамурья отмечают снижение спроса на лекарства
Как добавил глава Приамурья, спортивная площадка в селе Тамбовка и другие строятся благодаря помощи ПАО "Газпром", новый ФОК планируют открыть 30 июня.
Всего в Приамурье запланировано строительство пяти ФОКов по программе ПАО "Газпром", два из них в Благовещенске, по одному – в Тынде, Магдагачах и Тамбовке.
Три спортивных комплекса (в Благовещенске, Магдагачах и Тамбовке) созданы по однотипному проекту – одноэтажные, с универсальными залами. Второй ФОК в Благовещенске будет иметь дополнительный зал для занятия единоборствами, а в Тынде комплекс оснастят крытым катком.
В ФОКах можно будет проводить тренировки и соревнования по различным направлениям, а также сдавать нормы ГТО.
Программа ПАО "Газпром" действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появилось 16 современных спортивных объектов – это пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и для проведения занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.
Овощной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 15:23Амурская область
Глава Приамурья призвал увеличить вдвое производство картофеля в регионе
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенскТындаГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала