https://ria.ru/20220330/kitay-1780867716.html

Китай поддержит продолжение переговоров России и Украины, заявили в Пекине

Китай поддержит продолжение переговоров России и Украины, заявили в Пекине - РИА Новости, 30.03.2022

Китай поддержит продолжение переговоров России и Украины, заявили в Пекине

Китай поддерживает продолжение мирных переговоров РФ и Украины, уже достигнутые путем диалога результаты и скорейшую деэскалацию, заявил в среду министр... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:16

2022-03-30T14:16

2022-03-30T14:37

в мире

китай

владимир путин

ван и (политик)

донбасс

сша

россия

мид кнр

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ПЕКИН, 30 мар – РИА Новости. Китай поддерживает продолжение мирных переговоров РФ и Украины, уже достигнутые путем диалога результаты и скорейшую деэскалацию, заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."В нынешней ситуации мы поддерживаем Россию и Украину в преодолении трудностей и продолжении мирных переговоров, поддерживаем положительные результаты, которых к настоящему моменту удалось добиться в переговорах, а также поддерживаем скорейшую деэскалацию ситуации на месте", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР."Поддерживаем усилия России и всех сторон по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Лавров находится в Китае с двухдневным визитом, в рамках которого он примет участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана и расширенной "тройке" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/kitay-1780869399.html

https://ria.ru/20220329/evrosoyuz-1780730748.html

китай

донбасс

сша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, владимир путин, ван и (политик), донбасс, сша, россия, мид кнр