https://ria.ru/20220330/khakery-1780780286.html

ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США

ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США - РИА Новости, 30.03.2022

ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США

Хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики сотрудников избирательных комиссий в США, заявило в релизе Федеральное бюро расследований. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T01:58

2022-03-30T01:58

2022-03-30T01:58

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики сотрудников избирательных комиссий в США, заявило в релизе Федеральное бюро расследований.Злоумышленники, как указано, рассылали сотрудникам письма с вредоносными ссылками. По ним пользователей перенаправляли на сайт, на котором запрашивались их логин и пароль. Одно из них было отправлено со взломанного аккаунта правительственного чиновника.Подобные письма приходили сотрудникам избирательных комиссий в девяти разных штатах.ФБР не предоставило комментариев, кто может стоять за этими атаками, но отметило, что активность киберпреступников может повыситься в преддверии промежуточных выборов в сенат, палату представителей и выборов ряда губернаторов в ноябре.

https://ria.ru/20220205/tramp-1771268339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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