ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США
ФБР: хакеры пытались взломать электронную почту сотрудников избирательных комиссий в США
Люди на одной из улиц в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики сотрудников избирательных комиссий в США, заявило в релизе Федеральное бюро расследований.
Злоумышленники, как указано, рассылали сотрудникам письма с вредоносными ссылками. По ним пользователей перенаправляли на сайт, на котором запрашивались их логин и пароль. Одно из них было отправлено со взломанного аккаунта правительственного чиновника.
"У фишинговых атак... имелись характеристики скоординированных, продолжающихся усилий, целями которых являются должностные лица избирательных комиссий", - говорится в релизе.
Подобные письма приходили сотрудникам избирательных комиссий в девяти разных штатах.
ФБР не предоставило комментариев, кто может стоять за этими атаками, но отметило, что активность киберпреступников может повыситься в преддверии промежуточных выборов в сенат, палату представителей и выборов ряда губернаторов в ноябре.
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