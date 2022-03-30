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ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США - РИА Новости, 30.03.2022
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ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США
ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США - РИА Новости, 30.03.2022
ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США
Хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики сотрудников избирательных комиссий в США, заявило в релизе Федеральное бюро расследований. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T01:58
2022-03-30T01:58
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики сотрудников избирательных комиссий в США, заявило в релизе Федеральное бюро расследований.Злоумышленники, как указано, рассылали сотрудникам письма с вредоносными ссылками. По ним пользователей перенаправляли на сайт, на котором запрашивались их логин и пароль. Одно из них было отправлено со взломанного аккаунта правительственного чиновника.Подобные письма приходили сотрудникам избирательных комиссий в девяти разных штатах.ФБР не предоставило комментариев, кто может стоять за этими атаками, но отметило, что активность киберпреступников может повыситься в преддверии промежуточных выборов в сенат, палату представителей и выборов ряда губернаторов в ноябре.
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в мире, фбр, сша
01:58 30.03.2022
 
ФБР: хакеры хотели взломать электронную почту сотрудников избиркомов в США

ФБР: хакеры пытались взломать электронную почту сотрудников избирательных комиссий в США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Нью-Йорке
Люди на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Люди на одной из улиц в Нью-Йорке
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики сотрудников избирательных комиссий в США, заявило в релизе Федеральное бюро расследований.
Злоумышленники, как указано, рассылали сотрудникам письма с вредоносными ссылками. По ним пользователей перенаправляли на сайт, на котором запрашивались их логин и пароль. Одно из них было отправлено со взломанного аккаунта правительственного чиновника.
"У фишинговых атак... имелись характеристики скоординированных, продолжающихся усилий, целями которых являются должностные лица избирательных комиссий", - говорится в релизе.
Подобные письма приходили сотрудникам избирательных комиссий в девяти разных штатах.
ФБР не предоставило комментариев, кто может стоять за этими атаками, но отметило, что активность киберпреступников может повыситься в преддверии промежуточных выборов в сенат, палату представителей и выборов ряда губернаторов в ноябре.
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