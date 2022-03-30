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Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/gumkoridor-1780978683.html
Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре
Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре - РИА Новости, 30.03.2022
Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре
Российская сторона требует от Киева гарантировать безопасное движение колонн автобусов с эвакуируемыми гражданами по гуманитарному коридору из Мариуполя в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:47
2022-03-30T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожье
мариуполь
бердянск
вооруженные силы украины
оон
михаил мизинцев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская сторона требует от Киева гарантировать безопасное движение колонн автобусов с эвакуируемыми гражданами по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье, заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Российская армия в гуманных целях с 10.00 четверга объявляет "режим тишины" и открывает дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, сообщил Мизинцев."Сообщаем, что в настоящее время участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Мизинцев."Требуем от киевских властей неукоснительного выполнения следующих условий по созданию гуманитарного коридора: гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, об этом до 06.00 31 марта 2022 года письменно уведомить российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста", - добавил генерал.Кроме того, российская сторона требует обеспечить безопасное движение колонн автобусов по согласованному маршруту, "особенно на участке Бердянск – Мариуполь, где отмечается высокая интенсивность действий диверсионно-разведывательных групп неонацистски настроенных боевиков, нацеленных на проведение провокаций в отношении гуманитарных колонн", сказал Мизинцев."В свою очередь российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220330/gumkoridory-1780975498.html
https://ria.ru/20220329/gumkoridory-1780766274.html
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в мире, запорожье, мариуполь, бердянск, вооруженные силы украины, оон, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:47 30.03.2022
 
Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре

Минобороны требует от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре из Мариуполя в Запорожье

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из по гуманитарному коридору
Жители Украины, эвакуированные из по гуманитарному коридору - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Украины, эвакуированные из по гуманитарному коридору. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская сторона требует от Киева гарантировать безопасное движение колонн автобусов с эвакуируемыми гражданами по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье, заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Российская армия в гуманных целях с 10.00 четверга объявляет "режим тишины" и открывает дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, сообщил Мизинцев.
"Сообщаем, что в настоящее время участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Мизинцев.
"Требуем от киевских властей неукоснительного выполнения следующих условий по созданию гуманитарного коридора: гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, об этом до 06.00 31 марта 2022 года письменно уведомить российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста", - добавил генерал.
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Кроме того, российская сторона требует обеспечить безопасное движение колонн автобусов по согласованному маршруту, "особенно на участке Бердянск – Мариуполь, где отмечается высокая интенсивность действий диверсионно-разведывательных групп неонацистски настроенных боевиков, нацеленных на проведение провокаций в отношении гуманитарных колонн", сказал Мизинцев.
"В свою очередь российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня", - добавил генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗапорожьеМариупольБердянскВооруженные силы УкраиныООНМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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