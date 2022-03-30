https://ria.ru/20220330/gumkoridor-1780978683.html

Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре

Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре - РИА Новости, 30.03.2022

Минобороны потребовало от Киева гарантий безопасности на гумкоридоре

Российская сторона требует от Киева гарантировать безопасное движение колонн автобусов с эвакуируемыми гражданами по гуманитарному коридору из Мариуполя в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:47

2022-03-30T22:47

2022-03-30T22:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

запорожье

мариуполь

бердянск

вооруженные силы украины

оон

михаил мизинцев

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская сторона требует от Киева гарантировать безопасное движение колонн автобусов с эвакуируемыми гражданами по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье, заявил на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Российская армия в гуманных целях с 10.00 четверга объявляет "режим тишины" и открывает дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске, сообщил Мизинцев."Сообщаем, что в настоящее время участок маршрута от Бердянска до Мариуполя систематически подвергается огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов из минометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Мизинцев."Требуем от киевских властей неукоснительного выполнения следующих условий по созданию гуманитарного коридора: гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, об этом до 06.00 31 марта 2022 года письменно уведомить российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста", - добавил генерал.Кроме того, российская сторона требует обеспечить безопасное движение колонн автобусов по согласованному маршруту, "особенно на участке Бердянск – Мариуполь, где отмечается высокая интенсивность действий диверсионно-разведывательных групп неонацистски настроенных боевиков, нацеленных на проведение провокаций в отношении гуманитарных колонн", сказал Мизинцев."В свою очередь российская сторона обязуется открыть гуманитарный коридор после получения от украинских властей официального письменного заявления о готовности выполнить вышеуказанные условия и подтверждения средствами объективного контроля обстановки, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, фактического прекращения огня", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220330/gumkoridory-1780975498.html

https://ria.ru/20220329/gumkoridory-1780766274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, мариуполь, бердянск, вооруженные силы украины, оон, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)