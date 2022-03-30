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Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780938550.html
Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция
Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция - РИА Новости, 30.03.2022
Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция
Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, потому что документ не дает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:57
2022-03-30T18:57
туризм
туризм
новости - туризм
россия
франция
стамбул
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, потому что документ не дает автоматического права на въезд, сообщает АТОР.Дело в том, что Россия относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 (она отнесена к "оранжевой" зоне). Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. Туризм в список серьезных причин для посещения страны не входит.Таким образом, непривитым или иммунизированным российскими вакцинами путешественникам получить турвизу во Францию можно, но поехать туда на отдых официально по-прежнему нельзя.Прямых рейсов из России во Францию нет. Добираться до Парижа придется со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре, Белграде. Билет с вылетом во второй половине апреля обойдется как минимум в 44 тысячи рублей в одну сторону.
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туризм, новости - туризм, россия, франция, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, визы
18:57 30.03.2022
 

Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛувр
Лувр - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, потому что документ не дает автоматического права на въезд, сообщает АТОР.
Дело в том, что Россия относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 (она отнесена к "оранжевой" зоне). Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. Туризм в список серьезных причин для посещения страны не входит.
Таким образом, непривитым или иммунизированным российскими вакцинами путешественникам получить турвизу во Францию можно, но поехать туда на отдых официально по-прежнему нельзя.
Прямых рейсов из России во Францию нет. Добираться до Парижа придется со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре, Белграде. Билет с вылетом во второй половине апреля обойдется как минимум в 44 тысячи рублей в одну сторону.
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