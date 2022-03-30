https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780938550.html

Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция

Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция - РИА Новости, 30.03.2022

Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция

Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, потому что документ не дает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:57

2022-03-30T18:57

2022-03-30T18:57

туризм

туризм

новости - туризм

россия

франция

стамбул

ассоциация туроператоров россии (атор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, потому что документ не дает автоматического права на въезд, сообщает АТОР.Дело в том, что Россия относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 (она отнесена к "оранжевой" зоне). Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. Туризм в список серьезных причин для посещения страны не входит.Таким образом, непривитым или иммунизированным российскими вакцинами путешественникам получить турвизу во Францию можно, но поехать туда на отдых официально по-прежнему нельзя.Прямых рейсов из России во Францию нет. Добираться до Парижа придется со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре, Белграде. Билет с вылетом во второй половине апреля обойдется как минимум в 44 тысячи рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html

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франция

стамбул

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, франция, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, визы