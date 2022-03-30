https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780938550.html
Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция
Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция - РИА Новости, 30.03.2022
Эксперты рассказали, для каких туристов открыта Франция
Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, потому что документ не дает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:57
2022-03-30T18:57
2022-03-30T18:57
туризм
туризм
новости - туризм
россия
франция
стамбул
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/14/1552191449_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6916687f768d4b2f747da8a3b34eb4cc.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз, но попасть в страну смогут далеко не все их обладатели, потому что документ не дает автоматического права на въезд, сообщает АТОР.Дело в том, что Россия относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 (она отнесена к "оранжевой" зоне). Въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или имеет веские основания для визита. Туризм в список серьезных причин для посещения страны не входит.Таким образом, непривитым или иммунизированным российскими вакцинами путешественникам получить турвизу во Францию можно, но поехать туда на отдых официально по-прежнему нельзя.Прямых рейсов из России во Францию нет. Добираться до Парижа придется со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре, Белграде. Билет с вылетом во второй половине апреля обойдется как минимум в 44 тысячи рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20220330/vulkany-1780444601.html
россия
франция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/14/1552191449_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a0bf1fd483ffe3da82209eb616954109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, франция, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, визы