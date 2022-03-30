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Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
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Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.03.2022
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу, РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:38
2022-03-30T14:57
туризм
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франция
россия
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МОСКВА, 30 март - РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу, сообщили РИА Новости в визовом центре Франции."Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)", - сказали в визовом центре.Ранее стало известно, что Франция возобновила выдачу виз для большинства категорий граждан, включая родственников французских граждан, студентов, прибывающих на учебу во Францию, а также обладателей виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.
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новости - туризм, франция, россия
14:38 30.03.2022 (обновлено: 14:57 30.03.2022)
 
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам

Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации
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МОСКВА, 30 март - РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу, сообщили РИА Новости в визовом центре Франции.
"Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)", - сказали в визовом центре.
Ранее стало известно, что Франция возобновила выдачу виз для большинства категорий граждан, включая родственников французских граждан, студентов, прибывающих на учебу во Францию, а также обладателей виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.
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