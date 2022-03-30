https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780872358.html

Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам

Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.03.2022

Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам

Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу, РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:38

2022-03-30T14:38

2022-03-30T14:57

туризм

новости - туризм

франция

россия

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МОСКВА, 30 март - РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу, сообщили РИА Новости в визовом центре Франции."Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)", - сказали в визовом центре.Ранее стало известно, что Франция возобновила выдачу виз для большинства категорий граждан, включая родственников французских граждан, студентов, прибывающих на учебу во Францию, а также обладателей виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.

https://ria.ru/20220318/zagranpasport-1778881578.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, франция, россия