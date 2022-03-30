https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780872358.html
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 30.03.2022
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу, РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:38
2022-03-30T14:38
2022-03-30T14:57
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МОСКВА, 30 март - РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу, сообщили РИА Новости в визовом центре Франции."Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется (для оформления визы)", - сказали в визовом центре.Ранее стало известно, что Франция возобновила выдачу виз для большинства категорий граждан, включая родственников французских граждан, студентов, прибывающих на учебу во Францию, а также обладателей виз с многократным въездом, срок которых истек за время пандемии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, франция, россия
14:38 30.03.2022 (обновлено: 14:57 30.03.2022)
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля