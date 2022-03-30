https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780835444.html

Французские компании призвали строго соблюдать санкции против России

Французские компании призвали строго соблюдать санкции против России - РИА Новости, 30.03.2022

Французские компании призвали строго соблюдать санкции против России

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские компании, которые работают в России, строго соблюдать европейские санкции против РФ. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:23

2022-03-30T12:23

2022-03-30T12:23

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россия

франция

украина

брюно ле мэр

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские компании, которые работают в России, строго соблюдать европейские санкции против РФ."Позиция Франции очень четкая: санкции, все санкции, ничего кроме санкций... Поэтому единственное, о чем мы просим (французские - ред.) компании - строго соблюдать санкции, принятые на политическом уровне", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.По его словам, цель экономических санкций против РФ - не навредить европейским предпринимателям, а ударить по российскому руководству.Во вторник французская компания Decathlon заявила о приостановке работы магазинов в России. В то же время компании Leroy-Merlin и Auchan решили продолжить свою деятельность в РФ.ЕС ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780832718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/sanktsii-1780834755.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, украина, брюно ле мэр, санкции в отношении россии