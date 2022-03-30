https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780832718.html

Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа

Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа - РИА Новости, 30.03.2022

Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа

Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов страны... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:13

2022-03-30T12:13

2022-03-30T12:18

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

франция

россия

сша

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."Мы предусмотрели все сценарии, в том числе тот, при котором Владимир Путин решит перекрыть газ для Франции и Европы", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.Министр отметил, что такой сценарий стал бы катастрофическим, однако он рассматривается.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html

https://ria.ru/20220330/gaz-1780822288.html

франция

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, сша, санкции в отношении россии