https://ria.ru/20220330/frantsiya-1780832718.html
Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа
Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа - РИА Новости, 30.03.2022
Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа
Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов страны... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:13
2022-03-30T12:13
2022-03-30T12:18
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
франция
россия
сша
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."Мы предусмотрели все сценарии, в том числе тот, при котором Владимир Путин решит перекрыть газ для Франции и Европы", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.Министр отметил, что такой сценарий стал бы катастрофическим, однако он рассматривается.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780821735.html
https://ria.ru/20220330/gaz-1780822288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, сша, санкции в отношении россии
12:13 30.03.2022 (обновлено: 12:18 30.03.2022)
Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа
Министр Ле Мэр назвал сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа, катастрофичным