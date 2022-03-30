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Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа - РИА Новости, 30.03.2022
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Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа
Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа - РИА Новости, 30.03.2022
Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа
Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов страны... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:13
2022-03-30T12:18
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
франция
россия
сша
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."Мы предусмотрели все сценарии, в том числе тот, при котором Владимир Путин решит перекрыть газ для Франции и Европы", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.Министр отметил, что такой сценарий стал бы катастрофическим, однако он рассматривается.Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, сша, санкции в отношении россии
12:13 30.03.2022 (обновлено: 12:18 30.03.2022)
 
Франция рассматривает сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа

Министр Ле Мэр назвал сценарий, при котором Россия прекратит поставки газа, катастрофичным

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Франция предусмотрела все сценарии, в том числе тот, при котором Россия решит прекратить поставки газа в Европу, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
"Мы предусмотрели все сценарии, в том числе тот, при котором Владимир Путин решит перекрыть газ для Франции и Европы", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.
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Министр отметил, что такой сценарий стал бы катастрофическим, однако он рассматривается.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что платить за контракты по российскому газу в рублях невозможно.
Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.
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В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронФранцияРоссияСШАСанкции в отношении России
 
 
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