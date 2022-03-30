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Первая группа эвакуированных из Донбасса граждан прибыла в Тверскую область - РИА Новости, 30.03.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220330/evakuirovannye-1780858121.html
Первая группа эвакуированных из Донбасса граждан прибыла в Тверскую область
Первая группа эвакуированных из Донбасса граждан прибыла в Тверскую область - РИА Новости, 30.03.2022
Первая группа эвакуированных из Донбасса граждан прибыла в Тверскую область
Первая организованная группа из 300 вынужденных переселенцев из Донбасса прибыла в Тверь, сообщило правительство региона. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:43
2022-03-30T13:43
тверская область
тверская область
тверь
донецкая народная республика
россия
днр
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Первая организованная группа из 300 вынужденных переселенцев из Донбасса прибыла в Тверь, сообщило правительство региона."Утром 30 марта организованная группа специальным поездом прибыла в Тверь из Таганрога. Всего более 300 человек. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что "жителей ДНР доставили в шесть заранее подготовленных пунктов временного размещения на территории города Твери". Дети будут определены в образовательные учреждения, взрослому населению окажут содействие в трудоустройстве. Отмечается, что многие прибыли со своими домашними любимцами – кошками и собаками, что потребовало отдельного внимания при размещении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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тверская область, тверь, донецкая народная республика, россия, днр, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, признание днр и лнр в россии
13:43 30.03.2022
 

Первая группа эвакуированных из Донбасса граждан прибыла в Тверскую область

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области
Жители Донецкой и Луганской народных республик перед посадкой в поезд на железнодорожном вокзале Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Первая организованная группа из 300 вынужденных переселенцев из Донбасса прибыла в Тверь, сообщило правительство региона.
"Утром 30 марта организованная группа специальным поездом прибыла в Тверь из Таганрога. Всего более 300 человек. Это женщины, пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также 85 детей", - говорится в сообщении.
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18 марта, 17:02Тверская область
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Уточняется, что "жителей ДНР доставили в шесть заранее подготовленных пунктов временного размещения на территории города Твери". Дети будут определены в образовательные учреждения, взрослому населению окажут содействие в трудоустройстве. Отмечается, что многие прибыли со своими домашними любимцами – кошками и собаками, что потребовало отдельного внимания при размещении.
"До сегодняшнего дня организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады", - подчеркнула пресс-служба правительства Тверской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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