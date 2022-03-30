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Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780931136.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек - РИА Новости, 30.03.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек
Еще 337 человек, в том числе 66 детей, вывезены в среду из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского района ДНР, где развернут пункт временного... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:45
2022-03-30T18:21
в мире
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Еще 337 человек, в том числе 66 детей, вывезены в среду из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского района ДНР, где развернут пункт временного размещения эвакуированных, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 30 марта с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 337 человек, включая 66 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее в штабе сообщали, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 9 050 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html
мариуполь
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донецкая народная республика
россия
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в мире, мариуполь, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, беженцы
17:45 30.03.2022 (обновлено: 18:21 30.03.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек

Из Мариуполя в Безыменное в среду эвакуировали еще 337 человек, в том числе 66 детей

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Еще 337 человек, в том числе 66 детей, вывезены в среду из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского района ДНР, где развернут пункт временного размещения эвакуированных, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В течение дня 30 марта с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 337 человек, включая 66 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Могилы во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:44
"Хороним людей во дворах": что происходит в Мариуполе
Ранее в штабе сообщали, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 9 050 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДонбассСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаБеженцы
 
 
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