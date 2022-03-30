https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780931136.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек - РИА Новости, 30.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 337 человек

Еще 337 человек, в том числе 66 детей, вывезены в среду из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского района ДНР, где развернут пункт временного... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:45

2022-03-30T17:45

2022-03-30T18:21

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Еще 337 человек, в том числе 66 детей, вывезены в среду из Мариуполя в село Безыменное соседнего Новоазовского района ДНР, где развернут пункт временного размещения эвакуированных, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 30 марта с 08.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 337 человек, включая 66 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее в штабе сообщали, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 9 050 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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