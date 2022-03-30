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Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям - РИА Новости, 30.03.2022
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Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям
Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям - РИА Новости, 30.03.2022
Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям
Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям, например, владельцам автомобилей и жильцам домов с газовым... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:12
2022-03-30T10:42
экономика
дмитрий медведев
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям, например, владельцам автомобилей и жильцам домов с газовым отоплением, об этом в своём Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям – владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим", - написал Медведев.Он подчеркнул, что санкции против России пока не достигают результатов, о которых говорили западные лидеры. К примеру, россияне сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею. "Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата", - добавил Медведев.
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экономика, дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии
10:12 30.03.2022 (обновлено: 10:42 30.03.2022)
 
Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям

Медведев: запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил по западным потребителям

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям, например, владельцам автомобилей и жильцам домов с газовым отоплением, об этом в своём Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям – владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим", - написал Медведев.
Он подчеркнул, что санкции против России пока не достигают результатов, о которых говорили западные лидеры. К примеру, россияне сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею. "Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата", - добавил Медведев.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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