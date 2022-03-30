https://ria.ru/20220330/eksport-1780804502.html

Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям

Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям - РИА Новости, 30.03.2022

Медведев: запрет на экспорт энергоресурсов из России ударил по потребителям

Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям, например, владельцам автомобилей и жильцам домов с газовым... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:12

2022-03-30T10:12

2022-03-30T10:42

экономика

дмитрий медведев

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_fe4652e1917afc802b3587957ad87a93.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям, например, владельцам автомобилей и жильцам домов с газовым отоплением, об этом в своём Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям – владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим", - написал Медведев.Он подчеркнул, что санкции против России пока не достигают результатов, о которых говорили западные лидеры. К примеру, россияне сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею. "Что там ещё? Да, конечно, уход продавцов люксового сегмента из нашей страны. Что теперь делать без возможности покупать сумки и шубы за несколько миллионов рублей? Это невосполнимая утрата", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220330/sistema-1780805804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии