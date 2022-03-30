https://ria.ru/20220330/donetsk-1780788490.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T07:24

2022-03-30T07:24

2022-03-30T07:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 6.30 мск из населенного пункта Пески.

https://ria.ru/20220330/tribunal-1780788333.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина