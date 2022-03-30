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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780788490.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T07:24
2022-03-30T07:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 6.30 мск из населенного пункта Пески.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:24 30.03.2022 (обновлено: 07:26 30.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донецк
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 6.30 мск из населенного пункта Пески.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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