https://ria.ru/20220330/donetsk-1780788490.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T07:24
2022-03-30T07:24
2022-03-30T07:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 6.30 мск из населенного пункта Пески.
https://ria.ru/20220330/tribunal-1780788333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
07:24 30.03.2022 (обновлено: 07:26 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра