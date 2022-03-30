https://ria.ru/20220330/donbass-1780857646.html
Войска ДНР освободили примерно 60 процентов территории республики
Войска ДНР освободили примерно 60 процентов территории республики - РИА Новости, 30.03.2022
Войска ДНР освободили примерно 60 процентов территории республики
Силам Донецкой Народной Республики удалось занять около двух третьих территории региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:41
2022-03-30T13:41
2022-03-30T14:26
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Силам Донецкой Народной Республики удалось занять около двух третьих территории региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Порядка 55-60 процентов", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, какую часть области удалось взять под контроль.Он также отметил, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако о сроках завершения говорить невозможно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Там боевые действия также ведут подразделения ДНР.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780810747.html
https://ria.ru/20220329/dnr-1780748942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, в мире, россия, украина
13:41 30.03.2022 (обновлено: 14:26 30.03.2022)
Войска ДНР освободили примерно 60 процентов территории республики
Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении порядка 60 процентов территории республики