https://ria.ru/20220330/diplomatiya-1780794937.html

Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров

Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022

Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров

Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:05

2022-03-30T09:05

2022-03-30T09:05

си цзиньпин

мария захарова

афганистан

китай

россия

в мире

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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой Ван И."Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - заявил Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться. Об этом договорились наши лидеры - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Сегодня мы будем рассматривать конкретные шаги, которые нацелены на то, чтобы все эти договоренности последовательно воплощались в жизнь", - подчеркнул министр.Лавров также обратил внимание, что это уже его вторая встреча с китайским коллегой, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/lavrov-1780788598.html

https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html

афганистан

китай

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, мария захарова, афганистан, китай, россия, в мире