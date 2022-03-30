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Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022
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Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров
Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022
Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров
Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:05
2022-03-30T09:05
си цзиньпин
мария захарова
афганистан
китай
россия
в мире
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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой Ван И."Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - заявил Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться. Об этом договорились наши лидеры - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Сегодня мы будем рассматривать конкретные шаги, которые нацелены на то, чтобы все эти договоренности последовательно воплощались в жизнь", - подчеркнул министр.Лавров также обратил внимание, что это уже его вторая встреча с китайским коллегой, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/lavrov-1780788598.html
https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html
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си цзиньпин, мария захарова, афганистан, китай, россия, в мире
09:05 30.03.2022
 
Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Китаем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи со своим китайским коллегой Ван И.
"Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку", - заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Лавров прибыл в Китай, сообщили в МИД
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться. Об этом договорились наши лидеры - президент Путин и председатель Си Цзиньпин. Сегодня мы будем рассматривать конкретные шаги, которые нацелены на то, чтобы все эти договоренности последовательно воплощались в жизнь", - подчеркнул министр.
Лавров также обратил внимание, что это уже его вторая встреча с китайским коллегой, что подчеркивает интенсивность и доверительный характер регулярного диалога.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.
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