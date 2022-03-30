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СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/delo-1780796874.html
СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР
СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022
СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым обстрелам ДНР и ЛНР, при которых погибли 10 человек, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:22
2022-03-30T09:31
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
лнр
днр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым обстрелам ДНР и ЛНР, при которых погибли 10 человек, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, 28-29 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований "произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства", объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.Отмечается, что в ДНР обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Докучаевск и Мариуполь, а также населенные пункты Сартана Кальмиусского района и Александровка Марьинского района. В результате 10 человек погибли, шестеро ранены, в том числе несовершеннолетний. Повреждены около 30 жилых домов и здание филиала ГУП ДНР "Уголь Донбасса" в промзоне Докучаевска. Также 11 жителей Мариуполя, раненых в результате обстрелов с 3 по 26 марта, обратились в больницы.Добавляется, что в ЛНР под артобстрелы украинских националистов попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Крымское Славяносербского района и селе Березовское Попаснянского района. Два мирных жителя ранены, поврежден жилой дом."В рамках имеющихся полномочий Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - добавили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/gorlovka-1780682308.html
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780790831.html
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происшествия, лнр, днр, следственный комитет россии (ск рф)
09:22 30.03.2022 (обновлено: 09:31 30.03.2022)
 
СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР

СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР, из-за которых погибли десять человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль СК
Служебный автомобиль СК - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым обстрелам ДНР и ЛНР, при которых погибли 10 человек, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 28-29 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований "произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства", объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.
Отмечается, что в ДНР обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Докучаевск и Мариуполь, а также населенные пункты Сартана Кальмиусского района и Александровка Марьинского района. В результате 10 человек погибли, шестеро ранены, в том числе несовершеннолетний. Повреждены около 30 жилых домов и здание филиала ГУП ДНР "Уголь Донбасса" в промзоне Докучаевска. Также 11 жителей Мариуполя, раненых в результате обстрелов с 3 по 26 марта, обратились в больницы.
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
Добавляется, что в ЛНР под артобстрелы украинских националистов попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Крымское Славяносербского района и селе Березовское Попаснянского района. Два мирных жителя ранены, поврежден жилой дом.
"В рамках имеющихся полномочий Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - добавили в СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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