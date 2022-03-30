https://ria.ru/20220330/delo-1780796874.html

СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР

СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.03.2022

СК возбудил дела после новых обстрелов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым обстрелам ДНР и ЛНР, при которых погибли 10 человек, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:22

2022-03-30T09:22

2022-03-30T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

лнр

днр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по новым обстрелам ДНР и ЛНР, при которых погибли 10 человек, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным СК, 28-29 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований "произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства", объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.Отмечается, что в ДНР обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Докучаевск и Мариуполь, а также населенные пункты Сартана Кальмиусского района и Александровка Марьинского района. В результате 10 человек погибли, шестеро ранены, в том числе несовершеннолетний. Повреждены около 30 жилых домов и здание филиала ГУП ДНР "Уголь Донбасса" в промзоне Докучаевска. Также 11 жителей Мариуполя, раненых в результате обстрелов с 3 по 26 марта, обратились в больницы.Добавляется, что в ЛНР под артобстрелы украинских националистов попали объекты гражданской инфраструктуры в селе Крымское Славяносербского района и селе Березовское Попаснянского района. Два мирных жителя ранены, поврежден жилой дом."В рамках имеющихся полномочий Следственный комитет России устанавливает должностных лиц из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества", - добавили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/gorlovka-1780682308.html

https://ria.ru/20220330/donetsk-1780790831.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лнр, днр, следственный комитет россии (ск рф)