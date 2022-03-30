https://ria.ru/20220330/bukhenvald-1780957262.html
В Минске назвали неприглашение на мероприятия в Бухенвальде оскорблением
В Минске назвали неприглашение на мероприятия в Бухенвальде оскорблением - РИА Новости, 30.03.2022
В Минске назвали неприглашение на мероприятия в Бухенвальде оскорблением
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что неприглашение белорусских дипломатов на памятные мероприятия в "Бухенвальде" - оскорбление народа,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:23
2022-03-30T19:23
2022-03-30T19:23
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что неприглашение белорусских дипломатов на памятные мероприятия в "Бухенвальде" - оскорбление народа, внесшего вклад в разгром фашизма, и плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей.Официальные делегации из России и Белоруссии не были приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщила ранее пресс-служба Фонда мемориалов "Бухенвальд" и "Миттельбау-Дора"."Неприглашение дипломатов на подобные мероприятия – это не банальный демарш, а прямое оскорбление, прежде всего, народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе, и фактически плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей", - сказал Глаз. Его комментарий распространила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.Пресс-секретарь уточнил, что посольством Белоруссии в ФРГ получено официальное письмо директора фонда "Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора", в котором сообщается о нежелательности участия белорусских дипломатов в организуемых германской стороной памятных мероприятиях, посвященных освобождению упомянутых концлагерей."Полагаем, что данное сугубо эмоциональное и конъюнктурное решение не может быть ничем оправдано с учетом миллионных жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников различных концлагерей на территории Германии, в том числе "Бухенвальда" и "Миттельбау-Дора", - заявил Глаз.Он подчеркнул, что "белорусские дипломаты в ФРГ в любом случае почтят память всех жертв нацизма и узников концлагерей, включая "Бухенвальд" и "Миттельбау-Дора", как это было, например, в прошлом году, когда из-за ковидных ограничений не проводились массовые памятные мероприятия"."Мы искренне надеемся на то, что диалог между Беларусью и Германией по тематике исторической памяти и взаимопримирения в перспективе продолжится, а подобные эмоциональные решения являются разовым исключением из правила и не нанесут непоправимого ущерба данному направлению взаимодействия", - добавил пресс-секретарь.Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.
https://ria.ru/20220330/bukhenvald-1780838169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, белоруссия, мид белоруссии, великая отечественная война (1941-1945)
В Минске назвали неприглашение на мероприятия в Бухенвальде оскорблением
МИД Белоруссии назвал неприглашение на памятные мероприятия в Бухенвальде оскорблением
МИНСК, 30 мар – РИА Новости.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил
, что неприглашение белорусских дипломатов на памятные мероприятия в "Бухенвальде" - оскорбление народа, внесшего вклад в разгром фашизма, и плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей.
Официальные делегации из России и Белоруссии
не были приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщила ранее пресс-служба Фонда мемориалов "Бухенвальд" и "Миттельбау-Дора".
"Неприглашение дипломатов на подобные мероприятия – это не банальный демарш, а прямое оскорбление, прежде всего, народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе
, и фактически плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей", - сказал Глаз. Его комментарий распространила в среду пресс-служба МИД Белоруссии
.
Пресс-секретарь уточнил, что посольством Белоруссии в ФРГ получено официальное письмо директора фонда "Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора", в котором сообщается о нежелательности участия белорусских дипломатов в организуемых германской стороной памятных мероприятиях, посвященных освобождению упомянутых концлагерей.
"Полагаем, что данное сугубо эмоциональное и конъюнктурное решение не может быть ничем оправдано с учетом миллионных жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников различных концлагерей на территории Германии
, в том числе "Бухенвальда" и "Миттельбау-Дора", - заявил Глаз.
Он подчеркнул, что "белорусские дипломаты в ФРГ в любом случае почтят память всех жертв нацизма и узников концлагерей, включая "Бухенвальд" и "Миттельбау-Дора", как это было, например, в прошлом году, когда из-за ковидных ограничений не проводились массовые памятные мероприятия".
"Мы искренне надеемся на то, что диалог между Беларусью и Германией по тематике исторической памяти и взаимопримирения в перспективе продолжится, а подобные эмоциональные решения являются разовым исключением из правила и не нанесут непоправимого ущерба данному направлению взаимодействия", - добавил пресс-секретарь.
Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек.