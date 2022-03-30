Рейтинг@Mail.ru
Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/bukhenvald-1780838169.html
Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию
Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию - РИА Новости, 30.03.2022
Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию
Генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов рассказал подробности о решении администрации музейного комплекса в Бухенвальде отказать представителям России и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:30
2022-03-30T12:38
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
россия
белоруссия
украина
германия
лейпциг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780840521_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_1f7cb32254243b41f9a6f9846f9fc1da.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов рассказал подробности о решении администрации музейного комплекса в Бухенвальде отказать представителям России и Белоруссии в участии в церемонии, посвященной 77-ой годовщине освобождения нацистского концлагеря.Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек. Ранее источник в дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что российская сторона проинформирована, что ее представители не смогут принять участие в церемонии в этом году."Мы получили от администрации музейного комплекса письмо, в котором было сказано, что в связи с тем, что "развязанная российским правительством и правительством Белоруссии война против Украины угрожает жизни выживших в Бухенвальде... и один из этих выживших был убит якобы при бомбардировке Харькова", в этой связи "для бывших узников концлагерей и администрации невыносима мысль проводить памятные мероприятия в присутствии дипломатических представителей правительств, которые ответственны за смерть этого узника", - рассказал Дронов в эфире "России 24".Он посетовал, что российские и белорусские дипломаты традиционно каждый год возлагают цветы в Бухенвальде, однако в этом году такой возможности они будут лишены. По его предположению, решение музейного комплекса было согласовано с местными властями. Вместо дипломатов на церемонии будет организовано выступление представителей гражданских обществ - украинских и российских. "Мы не знаем, что это за представители, но я примерно представляю, что там будет сказано", - добавил генконсул.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20211008/kontslager-1753734930.html
https://ria.ru/20220128/voyna-1769888025.html
россия
белоруссия
украина
германия
лейпциг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780840521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96a25fb2a178decea5b6b839fad5fd47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великая отечественная война (1941-1945), россия, белоруссия, украина, германия, лейпциг
12:30 30.03.2022 (обновлено: 12:38 30.03.2022)
 
Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию

Генконсул в Лейпциге Дронов рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию

© AFP 2022 / Jens SchlueterГлавный вход на территорию бывшего концлагеря Бухенвальд
Главный вход на территорию бывшего концлагеря Бухенвальд - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Главный вход на территорию бывшего концлагеря Бухенвальд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов рассказал подробности о решении администрации музейного комплекса в Бухенвальде отказать представителям России и Белоруссии в участии в церемонии, посвященной 77-ой годовщине освобождения нацистского концлагеря.
Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек. Ранее источник в дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что российская сторона проинформирована, что ее представители не смогут принять участие в церемонии в этом году.
Концентрационный лагерь Флоссенбюрг - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 18:14
Умер последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
"Мы получили от администрации музейного комплекса письмо, в котором было сказано, что в связи с тем, что "развязанная российским правительством и правительством Белоруссии война против Украины угрожает жизни выживших в Бухенвальде... и один из этих выживших был убит якобы при бомбардировке Харькова", в этой связи "для бывших узников концлагерей и администрации невыносима мысль проводить памятные мероприятия в присутствии дипломатических представителей правительств, которые ответственны за смерть этого узника", - рассказал Дронов в эфире "России 24".
Он посетовал, что российские и белорусские дипломаты традиционно каждый год возлагают цветы в Бухенвальде, однако в этом году такой возможности они будут лишены. По его предположению, решение музейного комплекса было согласовано с местными властями. Вместо дипломатов на церемонии будет организовано выступление представителей гражданских обществ - украинских и российских. "Мы не знаем, что это за представители, но я примерно представляю, что там будет сказано", - добавил генконсул.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 00:20
Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
 
В миреВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияБелоруссияУкраинаГерманияЛейпциг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала