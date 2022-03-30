https://ria.ru/20220330/bukhenvald-1780838169.html

Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию

Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию - РИА Новости, 30.03.2022

Генконсул рассказал, как Россию не пустили в Бухенвальд на церемонию

Генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов рассказал подробности о решении администрации музейного комплекса в Бухенвальде отказать представителям России и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:30

2022-03-30T12:30

2022-03-30T12:38

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

россия

белоруссия

украина

германия

лейпциг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780840521_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_1f7cb32254243b41f9a6f9846f9fc1da.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов рассказал подробности о решении администрации музейного комплекса в Бухенвальде отказать представителям России и Белоруссии в участии в церемонии, посвященной 77-ой годовщине освобождения нацистского концлагеря.Бухенвальд, один из крупнейших гитлеровских концлагерей на территории Германии, был освобожден 11 апреля 1945 года. Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили там более 76 тысяч человек. Ранее источник в дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что российская сторона проинформирована, что ее представители не смогут принять участие в церемонии в этом году."Мы получили от администрации музейного комплекса письмо, в котором было сказано, что в связи с тем, что "развязанная российским правительством и правительством Белоруссии война против Украины угрожает жизни выживших в Бухенвальде... и один из этих выживших был убит якобы при бомбардировке Харькова", в этой связи "для бывших узников концлагерей и администрации невыносима мысль проводить памятные мероприятия в присутствии дипломатических представителей правительств, которые ответственны за смерть этого узника", - рассказал Дронов в эфире "России 24".Он посетовал, что российские и белорусские дипломаты традиционно каждый год возлагают цветы в Бухенвальде, однако в этом году такой возможности они будут лишены. По его предположению, решение музейного комплекса было согласовано с местными властями. Вместо дипломатов на церемонии будет организовано выступление представителей гражданских обществ - украинских и российских. "Мы не знаем, что это за представители, но я примерно представляю, что там будет сказано", - добавил генконсул.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20211008/kontslager-1753734930.html

https://ria.ru/20220128/voyna-1769888025.html

россия

белоруссия

украина

германия

лейпциг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великая отечественная война (1941-1945), россия, белоруссия, украина, германия, лейпциг