20:43 30.03.2022 (обновлено: 20:46 30.03.2022)
Победа России на Украине будет победой и для Южной Осетии, заявил Бибилов
Президент Южной Осетии Бибилов: победа на Украине для нас будет общей с Россией
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов . Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что победа России на Украине будет победой и для его страны, поскольку нынешняя ситуация в Донбассе напоминает ему югоосетиские события 2008 года.
Бибилов напомнил, что, как и сейчас, многие жители Южной Осетии добровольно отправились в Донбасс еще в 2014 году, когда ДНР и ЛНР провозгласили независимость от Киева после произошедшего там госудаственного переворота.
"Для нас история с Донбассом напрямую связана с историей Южной Осетии... Всю эту историю, которая сегодня происходит в Донбассе, мы прошли здесь. Объемы, размеры, без сомнения, разные, но схематически всё происходит то же самое... Поэтому я считаю, что это наш долг - помогать друг другу", - подчеркнул Бибилов.
Ранее в среду он заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, поскольку это является стратегической целью республики. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту цель была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день в эфире программы "Соловьев LIVE" он сказал, что в республике также стоит организовать всенародное голосование по этому вопросу.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
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