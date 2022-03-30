https://ria.ru/20220330/bibilov-1780969075.html

Победа России на Украине будет победой и для Южной Осетии, заявил Бибилов

Победа России на Украине будет победой и для Южной Осетии, заявил Бибилов - РИА Новости, 30.03.2022

Победа России на Украине будет победой и для Южной Осетии, заявил Бибилов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что победа России на Украине будет победой и для его страны, поскольку нынешняя ситуация в Донбассе напоминает... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:43

2022-03-30T20:43

2022-03-30T20:46

обострение ситуации в днр и лнр

грузия

россия

южная осетия

украина

анатолий бибилов

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что победа России на Украине будет победой и для его страны, поскольку нынешняя ситуация в Донбассе напоминает ему югоосетиские события 2008 года."Это будет наша общая победа, - сказал он в эфире программы "Соловьев LIVE". - Сегодня Россия помогает освобождать Донбасс от неонацистов, и то же самое Россия сделала в 2008 году, когда принудила Грузию к миру и признала Республику Южная Осетия".Бибилов напомнил, что, как и сейчас, многие жители Южной Осетии добровольно отправились в Донбасс еще в 2014 году, когда ДНР и ЛНР провозгласили независимость от Киева после произошедшего там госудаственного переворота."Для нас история с Донбассом напрямую связана с историей Южной Осетии... Всю эту историю, которая сегодня происходит в Донбассе, мы прошли здесь. Объемы, размеры, без сомнения, разные, но схематически всё происходит то же самое... Поэтому я считаю, что это наш долг - помогать друг другу", - подчеркнул Бибилов.Ранее в среду он заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, поскольку это является стратегической целью республики. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту цель была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. Позднее в тот же день в эфире программы "Соловьев LIVE" он сказал, что в республике также стоит организовать всенародное голосование по этому вопросу.Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780246488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, россия, южная осетия, украина, анатолий бибилов