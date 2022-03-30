15:10 30.03.2022 (обновлено: 15:22 30.03.2022)
АЗС в Испании начали повышать цену на бензин
Mundo: АЗС в Испании повышают цену на бензин, чтобы компенсировать бонусы на его снижение
Грузовик на заправочной станции компании Cepsa в Куэвас-дель-Бесерро, Испания
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Решение властей Испании о частичной компенсации стоимости автомобильного горючего вызвало обратный эффект: АЗС в стране начали повышать цену на бензин, чтобы нивелировать расходы на этот вынужденный бонус, пишет газета Mundo.
В пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, при этом пять центов из этой суммы предлагается возместить самим производителям горючего и владельцам бензоколонок. Эти меры вступят в силу в понедельник, 4 апреля.
Газета отмечает, что речь идет о "сотнях" бензоколонок, которые в преддверии этой даты за один день повысили цены более чем на пять евроцентов, "нивелировав" усилия правительства.
Правительство признает, что предложенный механизм помощи может стать причиной массовых злоупотреблений, и в связи с этим обратилась в национальную комиссию по делам рынков и конкуренции (CNMC) с просьбой проанализировать динамику цен в отрасли. В министерстве экологического перехода называют их повышение мошенничеством. Однако, как говорится в материале издания, сам регулятор признает, что речь идет о свободном секторе экономики, где каждое НПЗ или АЗС имеет возможность устанавливать цены, сговор в повышении которых чрезвычайно трудно доказать.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.