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АЗС в Испании начали повышать цену на бензин - РИА Новости, 30.03.2022
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АЗС в Испании начали повышать цену на бензин
АЗС в Испании начали повышать цену на бензин - РИА Новости, 30.03.2022
АЗС в Испании начали повышать цену на бензин
Решение властей Испании о частичной компенсации стоимости автомобильного горючего вызвало обратный эффект: АЗС в стране начали повышать цену на бензин, чтобы... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:10
2022-03-30T15:22
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Решение властей Испании о частичной компенсации стоимости автомобильного горючего вызвало обратный эффект: АЗС в стране начали повышать цену на бензин, чтобы нивелировать расходы на этот вынужденный бонус, пишет газета Mundo.В пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, при этом пять центов из этой суммы предлагается возместить самим производителям горючего и владельцам бензоколонок. Эти меры вступят в силу в понедельник, 4 апреля.Газета отмечает, что речь идет о "сотнях" бензоколонок, которые в преддверии этой даты за один день повысили цены более чем на пять евроцентов, "нивелировав" усилия правительства.Правительство признает, что предложенный механизм помощи может стать причиной массовых злоупотреблений, и в связи с этим обратилась в национальную комиссию по делам рынков и конкуренции (CNMC) с просьбой проанализировать динамику цен в отрасли. В министерстве экологического перехода называют их повышение мошенничеством. Однако, как говорится в материале издания, сам регулятор признает, что речь идет о свободном секторе экономики, где каждое НПЗ или АЗС имеет возможность устанавливать цены, сговор в повышении которых чрезвычайно трудно доказать.Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
https://ria.ru/20220330/ispaniya-1780873984.html
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экономика, россия, испания
15:10 30.03.2022 (обновлено: 15:22 30.03.2022)
 
АЗС в Испании начали повышать цену на бензин

Mundo: АЗС в Испании повышают цену на бензин, чтобы компенсировать бонусы на его снижение

© REUTERS / Jon NazcaГрузовик на заправочной станции компании Cepsa в Куэвас-дель-Бесерро, Испания
Грузовик на заправочной станции компании Cepsa в Куэвас-дель-Бесерро, Испания - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Jon Nazca
Грузовик на заправочной станции компании Cepsa в Куэвас-дель-Бесерро, Испания
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Решение властей Испании о частичной компенсации стоимости автомобильного горючего вызвало обратный эффект: АЗС в стране начали повышать цену на бензин, чтобы нивелировать расходы на этот вынужденный бонус, пишет газета Mundo.
В пятницу правительство Испании согласилось компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля, при этом пять центов из этой суммы предлагается возместить самим производителям горючего и владельцам бензоколонок. Эти меры вступят в силу в понедельник, 4 апреля.
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Газета отмечает, что речь идет о "сотнях" бензоколонок, которые в преддверии этой даты за один день повысили цены более чем на пять евроцентов, "нивелировав" усилия правительства.
Правительство признает, что предложенный механизм помощи может стать причиной массовых злоупотреблений, и в связи с этим обратилась в национальную комиссию по делам рынков и конкуренции (CNMC) с просьбой проанализировать динамику цен в отрасли. В министерстве экологического перехода называют их повышение мошенничеством. Однако, как говорится в материале издания, сам регулятор признает, что речь идет о свободном секторе экономики, где каждое НПЗ или АЗС имеет возможность устанавливать цены, сговор в повышении которых чрезвычайно трудно доказать.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
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