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Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле - РИА Новости, 30.03.2022
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Туризм
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Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле
Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле - РИА Новости, 30.03.2022
Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград будут самыми популярными авианаправлениями в апреле, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T01:45
2022-03-30T01:45
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград будут самыми популярными авианаправлениями в апреле, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда запланировано больше всего перелетов в апреле этого года. Это исследование имеется в распоряжении РИА Новости. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. Средний чек за перелет по России составил 8,3 тысячи рублей в одну сторону.Аналитики отметили, что на втором месте по популярности - Санкт-Петербург, куда оформлено около 9% авиабилетов. "Средний чек за перелет в одну сторону из других городов России составляет 6,6 тысячи рублей. А больше всего авиабилетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани", - добавили в сервисе.Далее по востребованности идет Сочи с долей почти 8%. "Чаще всего сюда будут прилетать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Красноярска. А платят за перелет в Сочи в среднем 8,4 тысячи рублей в одну сторону", - указали аналитики.В сервисе сообщили, что в топ-5 популярных авианаправлений на апрель также вошли Минеральные Воды и Калининград. Средние чеки за перелет в эти города составляют около 8 тысяч рублей в одну сторону. "В топ-20 самых популярных направлений вошли Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Иркутск, Казань, Омск, Самара, Волгоград, Челябинск, Мурманск и Хабаровск", - заключили в сервисе.
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новости - туризм, россия
01:45 30.03.2022
 
Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле

"Туту.ру" назвал самыми популярными авианаправлениями у россиян в апреле Москву и Сочи

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолёт
Самолёт - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград будут самыми популярными авианаправлениями в апреле, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда запланировано больше всего перелетов в апреле этого года. Это исследование имеется в распоряжении РИА Новости. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. Средний чек за перелет по России составил 8,3 тысячи рублей в одну сторону.
"Наибольшим спросом пользуются билеты в Москву, на столицу приходится порядка 16% бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 7 тысячам рублей. Больше всего перелетов в Москву в апреле запланировано из Сочи, Минеральных Вод, Сургута, Махачкалы и Уфы", - сообщили в "Туту.ру".
Аналитики отметили, что на втором месте по популярности - Санкт-Петербург, куда оформлено около 9% авиабилетов. "Средний чек за перелет в одну сторону из других городов России составляет 6,6 тысячи рублей. А больше всего авиабилетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани", - добавили в сервисе.
Далее по востребованности идет Сочи с долей почти 8%. "Чаще всего сюда будут прилетать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Красноярска. А платят за перелет в Сочи в среднем 8,4 тысячи рублей в одну сторону", - указали аналитики.
В сервисе сообщили, что в топ-5 популярных авианаправлений на апрель также вошли Минеральные Воды и Калининград. Средние чеки за перелет в эти города составляют около 8 тысяч рублей в одну сторону. "В топ-20 самых популярных направлений вошли Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Иркутск, Казань, Омск, Самара, Волгоград, Челябинск, Мурманск и Хабаровск", - заключили в сервисе.
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