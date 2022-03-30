https://ria.ru/20220330/avianapravleniya-1780779623.html

Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле

Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле - РИА Новости, 30.03.2022

Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград будут самыми популярными авианаправлениями в апреле, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T01:45

2022-03-30T01:45

2022-03-30T01:45

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград будут самыми популярными авианаправлениями в апреле, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда запланировано больше всего перелетов в апреле этого года. Это исследование имеется в распоряжении РИА Новости. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. Средний чек за перелет по России составил 8,3 тысячи рублей в одну сторону.Аналитики отметили, что на втором месте по популярности - Санкт-Петербург, куда оформлено около 9% авиабилетов. "Средний чек за перелет в одну сторону из других городов России составляет 6,6 тысячи рублей. А больше всего авиабилетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Сочи, Уфы, Самары и Казани", - добавили в сервисе.Далее по востребованности идет Сочи с долей почти 8%. "Чаще всего сюда будут прилетать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Красноярска. А платят за перелет в Сочи в среднем 8,4 тысячи рублей в одну сторону", - указали аналитики.В сервисе сообщили, что в топ-5 популярных авианаправлений на апрель также вошли Минеральные Воды и Калининград. Средние чеки за перелет в эти города составляют около 8 тысяч рублей в одну сторону. "В топ-20 самых популярных направлений вошли Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Махачкала, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Иркутск, Казань, Омск, Самара, Волгоград, Челябинск, Мурманск и Хабаровск", - заключили в сервисе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, россия