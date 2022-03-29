https://ria.ru/20220329/zakonoproekt-1780757563.html

В Верховную раду внесли проект о запрете деятельности РПЦ

В Верховную раду внесли проект о запрете деятельности РПЦ - РИА Новости, 29.03.2022

В Верховную раду внесли проект о запрете деятельности РПЦ

В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии недвижимости и иного имущества. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:39

2022-03-29T20:39

2022-03-29T20:52

религия

русская православная церковь

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии недвижимости и иного имущества."Внести изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организации"...: 1) статью 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: "Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций (объединений), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуры (являющиеся частями) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины"", - говорится в законопроекте.Также в данном законопроекте отмечается, что кабинету министров Украины в срок со дня опубликования закона необходимо: "осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону".

https://ria.ru/20220328/vikariy-1780581441.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, украина, верховная рада украины