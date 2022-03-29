20:39 29.03.2022 (обновлено: 20:52 29.03.2022)
В Верховную раду внесли проект о запрете деятельности РПЦ
В Верховную раду внесли проект о запрете деятельности РПЦ и изъятии ее имущества
Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии недвижимости и иного имущества.
"Внести изменения в закон Украины "О свободе совести и религиозных организации"...: 1) статью 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: "Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций (объединений), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуры (являющиеся частями) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины"", - говорится в законопроекте.
Также в данном законопроекте отмечается, что кабинету министров Украины в срок со дня опубликования закона необходимо: "осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону".